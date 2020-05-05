200 مليار جنيه انتاج مصر من الملابس الجاهزة سنويًا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

الملابس

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عبر تطبيق زووم لى الانترنت، أن الانتاج المحلي يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه. وأوضح عبد السلام أن معظم المصانع العاملة في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل.

وأشار إلى أنه كان لدى القطاع بعض التفاؤل بهذا العام قبل انتشار جائحة كورونا، حيث كان المنتج المحلي يأخذ مكانته الطبيعية بالسوق نتيجه بعض القرارات التي ساهمت في تقليل الواردات.ونوه عبد السلام بأن جاءت جائحة كورونا لتتسبب في التأثير سلبيا على حركة التطوير والمصانع في ظل انخفاض القوى الشرائية بشكل