تعافي 7 مُصابين بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. ومن بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابان ومسن، جميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى عزل للحالات المصابة من محافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وبعض الحالات من محافظة القاهرة».

كانت المستشفى قد قررت تحويل 10 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء، لإفساح أماكن لاستقبال حالات آخرى تكون أكثر احتياجا للوجود بالمستشفى.

يذكر أن عدد الحالات بمستشفى العزل قبل خروج الحالات السبعة التي تعافوا كان يبلغ 117 حالة.