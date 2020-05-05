ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين لـ11 حالة

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11. وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين، ، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت الكيلة، أنه تم تسجيل 25 حالة تعاف جديدة من المرض في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد قال إن حكومته قررت