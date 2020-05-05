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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين لـ11 حالة

تحرير:وكالات ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م
كورونا
كورونا
قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11. وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين، ، وفقا لروسيا اليوم.
وأفادت الكيلة، أنه تم تسجيل 25 حالة تعاف جديدة من المرض في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد قال إن حكومته قررت
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كورونا والحجر الصحي (8)

لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.
كورونا والحجر الصحي (9)

5 وفيات و190 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع أمس الإثنين، الذي سجلت فيه حالتا وفاة و174 إصابة، إذ كشف جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470. في المقابل، تماثل 69 شخصا مصابا بالفيروس للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2067 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
تدابير أمنية في اليمن

مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".
طائرة- مصر -للطيران (2)

تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
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كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 517 حالة، إذ أوضحت وزيرة الصحة مي كيلة، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: 8 حالات في بيت لقيا، وإصابة واحدة في كل من خربثا المصباح وعناتا بالضفة الغربية، مضيفة أن السلطات الصحية سجلت أيضا 3 حالات تعاف في نابلس والقدس، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 102، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

90 إصابة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، مشيرة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصا، مؤكدة تعافي 708 أشخاص من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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