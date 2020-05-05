لحظات الرعب والخوف في حريق «البحر الأعظم» الهائل

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

حريق - أرشيفية

اندلع حريق هائل في محل زيوت سيارت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محاولات مضنية من رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق بمحاصرة مصدر لنيران وتقليل حجم الخسائر، إذ جرى اللدفع بـ 12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، ورئيس قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي اترفعت لامتار وسط حالة من الخوف والرعب انتابت أهالي الممنطقة من هول المشهد.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة من محل تجاري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء قبل الدفع بتعزيزات إضافية