جريمة

لحظات الرعب والخوف في حريق «البحر الأعظم» الهائل

٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
اندلع حريق هائل في محل زيوت سيارت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محاولات مضنية من رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق بمحاصرة مصدر لنيران وتقليل حجم الخسائر، إذ جرى اللدفع بـ 12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، ورئيس قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي اترفعت لامتار وسط حالة من الخوف والرعب انتابت أهالي الممنطقة من هول المشهد.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة من محل تجاري بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء قبل الدفع بتعزيزات إضافية
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التفاصيل الكاملة لوفاة شادي الحبشي داخل سجن طرة

أصدرت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بيانا تفصيليا حول وفاة المتهم شادي الحبشي - المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة - بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، بعد أن تلقت إخطارًا بوفاته، وأمر النائب العام بالتحقيق في سبب الوفاة، إذ جاء في البيان أنه بانتقالها لمناظرة جثمان المتوفى لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة فيه، وبسؤال الطبيب المنوب المكلف بسجن القاهرة يوم الواقعة؛ قرر بإخطاره فجر هذا اليوم بإعياء المتوفى، وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين حُسن إدراكه وطبيعية معدلات علاماته الحيوية.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم "محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
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ذهب

«المنوم في الأكل».. حيلة خادمة لسرقة مخدومتها المسنة

خيانة الأمانة ليست بالأمر اليسير، لكن خادمة عمدت إلى تخدير مخدومتها المُسنة وسرقتها بحثا عن المال، إلا أن بلاغا تلقاه مأمور لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة كشف المستور، وذلك بعد توجه أحد الأشخاص إلى القسم وتقديم بلاغا بتضرر والدته مسنة مقيمة بدائرة القسم من خادمتها لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها اكتشفت سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلي.
اعشاب

«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
جثة (5)

الضربة القاتلة.. كواليس جريمة «ولاد العم» في إمبابة

منذ فترة قصيرة، خضع شاب ثلاثيني لعملية جراحية دقيقة في المخ، خارت معها قواه بعض الشئ، تحسن بطئ في حالته الصحية فقد معه القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وجاءت الطامة الكبرى بتجدد خلاف قديم بينه وبين جيرانه (شقيقان) استعانا بنجل عمهما، وقعت مشادة كلامية حادة، تراشق خلالها الطرفان بالألفاظ حتى تطورت الأمور إلى مشاجرة، اعتدى خلاله الثلاثة على الشاب المريض بالضرب، وأمسك أحدهم بحجرٍ مسددا ضربة قوية له أصابت رأسه ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ.
الحريق (4)

تجمع كبير رغم كورونا.. ماذا حدث أثناء إخماد حريق مخزن أعلاف في بنها؟

حالة من الهلع سيطرت على سكان منطقة طابا بمدينة بنها، قبل ساعة من بدء حظر التجوال، بعد اندلاع حريق هائل في مخزن للأعلاف على مساحة 400 متر، وتجمع عشرات المواطنين قرب موقع النيران، إلى أن وصلت سيارتين إسعاف، و6سيارات تباعا، وبدأ على الفور رجال الحماية المدنية في أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.
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