من ميس انشراح لابن هشام سليم.. أشهر المتحولون جنسيًا

حنان الطويل الأشهر في قائمة المتحولين جنسيا، ودخلت عالم الفن ويعرفها الجمهور بـ"ميس إنشراح"، وتحول "سيد" لـ"سالي" وإمتهنت الرقص، ومن ضمن العرب الممثلة الكويتية "بشائر".

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

هشام سليم ونجله نور_ أرشيفية

مشاكل وأزمات يعاني منها العابرون جنسيًا أو المتحولون جنسيا، عندما يكتشفون أنهم يعيشون في أجساد عكس طبيعتهم الجسمانية، قلق يصاحبه خوف من البوح بسره فيلفظه المجتمع ولا يتقبل وجوده، مشاكل نفسية يتعرض لها، من يمر بتلك الحالة أوقات تمر يشعر فيها الرجل أنه إمرأة أو العكس، وفي لحظات تتملكه ويطلق صرخة يعلن فيها عن رغبته في تحوله جنسيا من ذكر لأنثى أو العكس أو كما يطلق الأطباء على تلك الحالة "اضطراب الهوية الجنسية". قبل يومين كشف الفنان هشام سليم عن أن ابنته نورا تتحول جنسيا لذكر.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت له سؤلا قائلة: "بنتك نورا عندها خلل هرموني، ليرد "سليم" علي سؤالها قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور وبتتحول جنسيا وأنا ماستغربتش أبدا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت