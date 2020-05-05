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من ميس انشراح لابن هشام سليم.. أشهر المتحولون جنسيًا

حنان الطويل الأشهر في قائمة المتحولين جنسيا، ودخلت عالم الفن ويعرفها الجمهور بـ"ميس إنشراح"، وتحول "سيد" لـ"سالي" وإمتهنت الرقص، ومن ضمن العرب الممثلة الكويتية "بشائر".
تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
هشام سليم ونجله نور_ أرشيفية
هشام سليم ونجله نور_ أرشيفية
مشاكل وأزمات يعاني منها العابرون جنسيًا أو المتحولون جنسيا، عندما يكتشفون أنهم يعيشون في أجساد عكس طبيعتهم الجسمانية، قلق يصاحبه خوف من البوح بسره فيلفظه المجتمع ولا يتقبل وجوده، مشاكل نفسية يتعرض لها، من يمر بتلك الحالة أوقات تمر يشعر فيها الرجل أنه إمرأة أو العكس، وفي لحظات تتملكه ويطلق صرخة يعلن فيها عن رغبته في تحوله جنسيا من ذكر لأنثى أو العكس أو كما يطلق الأطباء على تلك الحالة "اضطراب الهوية الجنسية". قبل يومين كشف الفنان هشام سليم عن أن ابنته نورا تتحول جنسيا لذكر.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت له سؤلا قائلة: "بنتك نورا عندها خلل هرموني، ليرد "سليم" علي سؤالها قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور وبتتحول جنسيا وأنا ماستغربتش أبدا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت
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فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
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هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
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عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك

ظهر الزعيم عادل إمام في فيديو نادر خلال مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم، التي أقيمت على إستاد القاهرة بحشد جماهير كبير. وشارك الفنان نبيل الحلفاوي الفيديو على حسابه عبر تويتر وعلق قائلا: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم". وعلى أرضية ملعب إستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير ظهر عادل إمام وهو يلعب لصالح النادي الأهلي، ويقوم بإظهار مهاراته في اللعب بطريقه كوميدية، ما دفع الحكم جمال الغندور بإعطاءه إنذار لتعمده التسخين لفترة طويلة.
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نور هشام سليم

نور هشام سليم بعد تحوله جنسيا: كنت بفكر في الانتحار

كشف نور نجل الفنان هشام سليم، في أول ظهور إعلامي له بعد تصريحات والده عن تحوله جنسيا، تفاصيل المرحلة الصعبة التى كان يشعر بها فى فترة ما قبل التحول إلى ذكر، إذ قال خلال لقاءه برفقة والده مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: "الصراحة في أوقات كتير كنت بفكر في حاجات زي الانتحار، ماكنتش حاسس أني بني آدم طبيعي، كنت حاسس أني مش هاعرف أعيش حياتي وماكنتش شايف مستقبل لنفسي لا اتجوز ولا أعيش ولا شغل" متابعا: "كانت فترة صعبة جدا بس اتعلمت أني أحب نفسي وأقف على رجليا وأن ماحدش يقف قدامي يقولي أنا صح ولا غلط، أنا هعمل اللي عليا عشان أعيش حياة كويسة وبس".
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
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