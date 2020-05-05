من ميس انشراح لابن هشام سليم.. أشهر المتحولون جنسيًا

حنان الطويل الأشهر في قائمة المتحولين جنسيا، ودخلت عالم الفن ويعرفها الجمهور بـ"ميس إنشراح"، وتحول "سيد" لـ"سالي" وإمتهنت الرقص، ومن ضمن العرب الممثلة الكويتية "بشائر".
مشاكل وأزمات يعاني منها العابرون جنسيًا أو المتحولون جنسيا، عندما يكتشفون أنهم يعيشون في أجساد عكس طبيعتهم الجسمانية، قلق يصاحبه خوف من البوح بسره فيلفظه المجتمع ولا يتقبل وجوده، مشاكل نفسية يتعرض لها، من يمر بتلك الحالة أوقات تمر يشعر فيها الرجل أنه إمرأة أو العكس، وفي لحظات تتملكه ويطلق صرخة يعلن فيها عن رغبته في تحوله جنسيا من ذكر لأنثى أو العكس أو كما يطلق الأطباء على تلك الحالة "اضطراب الهوية الجنسية".
قبل يومين كشف الفنان هشام سليم عن أن ابنته نورا تتحول جنسيا لذكر.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت له سؤلا قائلة: "بنتك نورا عندها خلل هرموني، ليرد "سليم" علي سؤالها قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور وبتتحول جنسيا وأنا ماستغربتش أبدا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت له سؤلا قائلة: "بنتك نورا عندها خلل هرموني، ليرد "سليم" علي سؤالها قائلا: "بنتي نورا بقت ابني نور وبتتحول جنسيا وأنا ماستغربتش أبدا أنها تتحول لأنها من ساعة ما اتولدت وشايف إن جسمها جسم ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".
نجل هشام سليم كشف عن فترة ما قبل تحوله قائلا: "الصراحة في أوقات كتير كنت بفكر في حاجات زي الانتحار ماكنتش حاسس أني بني آدم طبيعي، كنت حاسس إننا مش هعرف أعيش حياتي وماكنتش شايف مستقبل لنفسي لا أتجوز ولا أعيش ولا شغل".
وتابع: "كانت صعبة جدا بس اتعلمت أن أحب نفسي، وأن أقف على رجليا، وأن ماحدش يقف قدامي يقولي أنا صح ولا غلط، أنا هعمل إللي عليا عشان أعيش حياة كويسة وبس".
لم يكن نجل هشام سليم هو الأول الذي تحول جنسيا فسبقه العديد نستعرض بعضهم في التقرير التالي.
الراقصة نور
في عام 2004 قررت "نور" المغربية إجراء عملية تحويل جنسي في سويسرا، وبدت امرأة مكتملة الأنوثة والملامح، لكنها في الحقيقة كانت عابرة جنسيًا، وعانت من أزمة في تغيير خانة النوع من ذكر لأنثى بعد تحولها ما دفعها لإقامة دعوى قضائية لتسجيل اسمها كأنثى في كل الوثائق الرسمية الخاصة بها، لكنها لم تحقق مرادها ورفضت الدعوى، واحترفت "نور" الرقص وعروض الأزياء.
بشائر الكويتية
المخرجة والممثلة الكويتية "بشائر" أجرت عملية تحول جنسي من رجل إلى امرأة، حيث أن 95% من أعضائها كانت تشير إلى أنها أنثى، لكن أوراق ثبوتيتها تدل أنها ذكر، لكن الفحوصات الطبية وقفت بجانبها وأكدت تستلزم تحويل جنسها من ذكر إلى أنثى.
حنان الطويل
تعتبر حنان الطويل هي الأشهر في مصر بعد تحولها جنسيا، إذ ولدت ذكر باسم "طارق"، ولكنها كانت تشعر طوال الوقت بعدم الراحة في ذلك الجسد، وتسيطر على تصرفاتها سلوكيات أنثوي، لدرجة أنها كانت تربي شعرها مثل الفتيات وتميل إلى استعمال أدوات الماكياج مثلهن، وتميل أكثر لأمور الفتيات، لتقرر إجراء جراحة تحويل جنسي، وأطلقت على نفسها اسم "حنان" ودخلت عالم الفن، لتأتي مشاركتها في فيلم "عبود على الحدود"، ثم كان دورها الأشهر "ميس إنشراح"، في فيلم الناظر للراحل علاء ولي الدين، الذي تركته به بصمة في مشوارها الفني القصير، إذ لعبت دور "الراقصة كوريا" في فيلم "عسكر في المعسكر" للفنان محمد هنيدي، حتى عثر عليها متوفاة عام 2004، وقيل أنها انتحرت بسبب الاكتئاب لعدم قدرتها على تحمل السخرية منها طوال الوقت.
الراقصة سالي
شاب جامعي يدعى "سيد" قرر أن يتحول جنسيا، وأطلق على نفسه اسم "سالي"، التي تحولت أيضا إلى راقصة قبل أن تعتزل بسبب الضجة التي أثارتها حولها، التى قوبلت بسخط من المجتمع المصري، "سالي_ سيد" دافعت عنها نفسها أنذاك معللة بأنها تعاني من اضطراب في شفرات المخ.
ملك الكاشف
شاب يدعى "حسام أحمد" أجرى جراحة تحول جنسي إلى أنثى وأطلق على نفسه اسم "ملك الكاشف"، وكشفت في تصريحات صحفية سابقة لها عند تعرضها للإضطهاد بسبب رغبتها في التحول تعرضت للاضطهاد ومعاناتها من نظرة المجتمع.