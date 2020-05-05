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IBM تقدم تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

Watson AIOps نظام جديد ومنتجات متطورة لأتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .. النظام الجديد قائم على نظام OpenShift من «Red Hat» وعدد من الشركاء العالمين
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
IBM
IBM
أعلنت شركة «IBM» خلال مؤتمر Think Digital عن مجموعة من الخدمات الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركات بما يسهم في خفض تكاليف الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الصمود أمام أي اضطرابات مستقبلية. وبحسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية IDC المتخصصة في معلومات السوق، فإن الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي ستستجيب بصورة أفضل وبشكل أسرع بنسبة 50? لمتطلبات العملاء والمنافسين والهيئات التنظيمية والشركاء من تلك التي لا تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار جهودها لتحقيق ذلك، كشفت شركة «IBM» عن نظامها الجديد Watson AIOps الذي يتيح الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الشركات وكذلك لاكتشاف وتشخيص وحل أي مشاكل بنظم المعلومات بصورة فورية.وكما هو معروف فإن الحوادث والتغيب غير المتوقع في قطاع تكنولوجيا المعلومات تؤثر سلبا على إيراد الشركات وسمعتها.
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IBM Data center (2)

IBM تقدم تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «IBM» خلال مؤتمر Think Digital عن مجموعة من الخدمات الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالشركات بما يسهم في خفض تكاليف الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الصمود أمام أي اضطرابات مستقبلية. وبحسب توقعات مؤسسة البيانات الدولية IDC المتخصصة في معلومات السوق، فإن الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي ستستجيب بصورة أفضل وبشكل أسرع بنسبة 50? لمتطلبات العملاء والمنافسين والهيئات التنظيمية والشركاء من تلك التي لا تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
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