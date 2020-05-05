إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعية بسبب أزمة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م

كورونا

تعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي قوله، إن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، لا يعملون حاليا أو يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، للعمل في الزراعة. وسرعان ما وجه ماتيو سالفيني، زعيم التيار اليميني المعارض، سهام النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية.

وكتب سالفيني، وزير الداخلية السابق، على "تويتر": "يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين ... (هذا) جنون، سنحاول إيقافهم بأي شكل". وحذرت جماعات الضغط الزراعية من أن إيطاليا ستضطر للتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بسبب عدم وجود عمالة كافية لجمع المحاصيل، ما يعمق من أثر إجراءات