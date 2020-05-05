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إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعية بسبب أزمة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م
كورونا
كورونا
تعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي قوله، إن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، لا يعملون حاليا أو يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، للعمل في الزراعة. وسرعان ما وجه ماتيو سالفيني، زعيم التيار اليميني المعارض، سهام النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية.
وكتب سالفيني، وزير الداخلية السابق، على "تويتر": "يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين ... (هذا) جنون، سنحاول إيقافهم بأي شكل". وحذرت جماعات الضغط الزراعية من أن إيطاليا ستضطر للتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بسبب عدم وجود عمالة كافية لجمع المحاصيل، ما يعمق من أثر إجراءات
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كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
تركيا

الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.
عملة-ايران

نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.
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كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا: تخفيف إجراءات العزل في 4 مايو

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من 4 مايو، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر. وتعد إيطاليا أحد أكثر بلدان العالم تضررا من جائحة "كوفيد-19" التي أودت بحياة ما يزيد على 24648 شخصا في هذ البلد، حيث ظهرت العدوى لأول مرة في فبراير. ولاحتواء انتشار المرض، فرضت الحكومة قيودا شاملة في مارس تضمنت مطالبة الإيطاليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق المدارس والشركات والمصانع في أنحاء البلاد.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو المقبل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
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