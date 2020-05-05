جريمة

التفاصيل الكاملة لوفاة شادي الحبشي داخل سجن طرة

صباح يوم الوفاة، استغاث المحبوسون بأفراد الحراسة لإسعافه، فنُقل فجرا إلى عيادة السجن، ومكث 20 دقيقة ليعود مخبرا إياهم بتوقيع الكشف عليه وحقنه بعقار مضاد للتقيء ثم سقط.
٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م
النيابة العامة
النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بيانا تفصيليا حول وفاة المتهم شادي الحبشي - المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة - بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، بعد أن تلقت إخطارًا بوفاته، وأمر النائب العام بالتحقيق في سبب الوفاة، إذ جاء في البيان أنه بانتقالها لمناظرة جثمان المتوفى لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة فيه، وبسؤال الطبيب المنوب المكلف بسجن القاهرة يوم الواقعة؛ قرر بإخطاره فجر هذا اليوم بإعياء المتوفى، وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين حُسن إدراكه وطبيعية معدلات علاماته الحيوية.
وقال الطبيب، إن شادي أعلمه بشربه خطأً كمية من الكحول ظهيرة اليوم السابق على وفاته، مُدعيا إليه بعدم علمه قدرها واشتباهه في كون الزجاجة التي كانت معبأة فيها زجاجة مياه، وشعوره لذلك بآلام بالبطن، فأعطاه مطهرا معويا ومضادا للتقلصات وأعاده لمحبسه لاستقرار حالته، وطالع ملفه الطبي فتأكد من عدم سابقة إصابته
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حريق-الدرب-الاحمر (1)

لحظات الرعب والخوف في حريق «البحر الأعظم» الهائل

اندلع حريق هائل في محل زيوت سيارت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محاولات مضنية من رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق بمحاصرة مصدر لنيران وتقليل حجم الخسائر، إذ جرى اللدفع بـ 12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، ورئيس قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي اترفعت لامتار وسط حالة من الخوف والرعب انتابت أهالي الممنطقة من هول المشهد.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم "محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
جثه-في-ارض-زراعيه

«12 ساعة موتًا».. مقتل شاب على يد عشيق زوجته في الشرقية

دقات الساعة كانت تُشير إلى الثامنة مساء الخميس الماضي، بينما كان الجاني ينتظر فريسته «المجني عليه» للتخلص منه خوفًا من افتضاح أمره هو وعشيقته، زوجة المجني عليه، لكي يمحوَ آثار جريمتهما بعد أن افتضح أمرهما وشاهد صورًا مخلة للزوجة على هاتفها الخاص بها، وذاقت طعم الحرام مرات ومرات، لكنهم لم يعلموا أن الله مطلع على كل شيء، بالفعل ذهب المجني عليه لمقابلة العشيق الذي تربص له عدة مرات لكن هذه المرة كانت النهاية، إذ استدرجه لمكان بعيد عن الأهالي لقتله.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

قرار عاجل من النائب العام بواقعة تدخين شاب في الصلاة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية. كانت وحدة الرصد قد رصدت مقطعا مصورا على «فيسبوك» لشاب يؤدي الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، ويضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها؛ ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث المقطع وسط أصوات ضحكات وسخرية.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

ماذا حدث داخل منزل ضحية تعذيب والدها منذ أسبوعين؟

سيظل يوم 23 مارس الماضي هو الأسوأ للطفلة "أية"، لن تستطع محو آثاره النفسية والجسدية السلبية التي تعاني منها منذ ذلك اليوم، حفلة تعذيب تعرضت لها ذات الـ14 ربيعا على يد أبيها "ع.ف." 45 سنة، شوَّه وجهها البرئ بمادة كاوية ثم أكمل فعلته المؤسفة بالاعتداء عليها بشفرات حادة "موس" وكأنه تحول إلى شخص آخر، أذاق الطفلة المغلوبة على أمرها ألوان العذاب دون أن تأخذه شفقة أو رحمة لتوسلات فلذة كبده، ثم اصطحبها بسيارته الخاصة التي يعمل علها لدى إحدى الشركات وصوا إلى منزل طليقته تاركا إياها على الباب، ولاذ بعدها بالهرب.
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