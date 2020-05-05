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«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م
كورونا
كورونا
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
وأكد راب، أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة
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فيروس كورونا

إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعية بسبب أزمة كورونا

تعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي قوله، إن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، لا يعملون حاليا أو يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، للعمل في الزراعة. وسرعان ما وجه ماتيو سالفيني، زعيم التيار اليميني المعارض، سهام النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية.
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
تركيا

الداخلية التركية ترفع قيود «كورونا» عن 7 ولايات

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يقضي برفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات، وتمديد القيود بخصوص 24 ولاية أخرى. وأرسلت الداخلية، مساء أمس الإثنين، تعميما إلى الولايات ينص على رفع قيود الدخول والخروج برا وبحرا وجوا، من وإلى ولايات أيدن وأنطاليا وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموجلا، لافتة إلى أن إجراءات منع الدخول والخروج من وإلى 24 ولاية أخرى ستستمر حتى 19 مايو المقبل، وسبق أن فرضت الحكومة التركية قيودا على الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية من أصل 81 في عموم البلاد، في إطار التدابير لمكافحة جائحة كورونا.
عملة-ايران

نيويورك تايمز: تغيير عملة إيران اعتراف بالعقوبات

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الضوء على قيام إيران باستبدال عملتها المحلية من "الريال" إلى "التومان"، قائلا إن طهران تفكر منذ عدة سنوات، في تغيير العملة الوطنية "الريال" من خلال حذف 4 أصفار من قيمة عملتها، معتبرة أنه بمثابة اعتراف بالكيفية التي ساهمت بها العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الاقتصادية في حدوث التضخم الذي تشهده البلاد، مضيفة أن الريال الذي فقد الكثير من قيمته أمام الدولار الأمريكي، سيحل محله "التومان" الذي تقول الحكومة أن قيمته تبلغ 10 آلاف ريال.
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كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
كورونا والحجر الصحي (10)

إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
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