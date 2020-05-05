«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا
تحرير:خالد وربي
٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م
كورونا
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427.
وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
وأكد راب، أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة
وأكد راب، أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة الموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.
وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.5 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 250 ألف وفاة و1.16 مليون حالة شفاء.