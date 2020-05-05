«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

تحرير:خالد وربي ٠٥ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م

كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.

وأكد راب، أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وتخطت بريطانيا بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة