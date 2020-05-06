اليوم.. عودة 450 مصريا عالقا في الكويت إلى القاهرة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تواصل اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، لنقل نحو 450 مصريا عالقا في الكويت، على متن 3 رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولي، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو 6 ساعات كاملة، وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول.

ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق أمس الثلاثاء، من