في ذكرى ميلادها.. شائعات حول ماجدة الصباجي

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

ماجدة الصباحي - صورة أرشيفية

يوافق اليوم 16 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي، واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، ولكنها اضطرت إلى تغيير اسمها حتى تدخل عالم الفن، بدون علم أهلها، ولدت في طنطا عام 1931، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 سنة، وأول أفلامها كان فيلم "الناصح" عام 1949 بمشاركة إسماعيل يس، كما دخلت مجال الإنتاج، وتمكنت من إنتاج بعض الأفلام، مثل "جميلة، وهجرة الرسول"، وتزوجت من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، ورحلت عن عالمنا في 16 يناير عام 2020.

تعرضت ماجدة خلال حياتها لعدة أزمات، أبرزها طلاقها من الفنان إيهاب نافع، رغم ارتباطهما بقصة حب كبيرة، وأثيرت بعض الشائعات الأخرى عن ديانتها، فكان يقال إنها يهودية الديانة، وذلك بالرغم من أنها تنتمي إلى أسرة ذات أصول مسلمة. ومنذ 4 سنوات، انتشرت شائعات أخرى، حول رفع ابنتها دعوى حجر عليها، ولنفي الشائعة،