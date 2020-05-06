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في ذكرى ميلادها.. شائعات حول ماجدة الصباجي

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص
ماجدة الصباحي - صورة أرشيفية
ماجدة الصباحي - صورة أرشيفية
يوافق اليوم 16 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي، واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، ولكنها اضطرت إلى تغيير اسمها حتى تدخل عالم الفن، بدون علم أهلها، ولدت في طنطا عام 1931، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 سنة، وأول أفلامها كان فيلم "الناصح" عام 1949 بمشاركة إسماعيل يس، كما دخلت مجال الإنتاج، وتمكنت من إنتاج بعض الأفلام، مثل "جميلة، وهجرة الرسول"، وتزوجت من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، ورحلت عن عالمنا في 16 يناير عام 2020.
تعرضت ماجدة خلال حياتها لعدة أزمات، أبرزها طلاقها من الفنان إيهاب نافع، رغم ارتباطهما بقصة حب كبيرة، وأثيرت بعض الشائعات الأخرى عن ديانتها، فكان يقال إنها يهودية الديانة، وذلك بالرغم من أنها تنتمي إلى أسرة ذات أصول مسلمة. ومنذ 4 سنوات، انتشرت شائعات أخرى، حول رفع ابنتها دعوى حجر عليها، ولنفي الشائعة،
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من ميس انشراح لابن هشام سليم.. أشهر المتحولون جنسيًا

مشاكل وأزمات يعاني منها العابرون جنسيًا أو المتحولون جنسيا، عندما يكتشفون أنهم يعيشون في أجساد عكس طبيعتهم الجسمانية، قلق يصاحبه خوف من البوح بسره فيلفظه المجتمع ولا يتقبل وجوده، مشاكل نفسية يتعرض لها، من يمر بتلك الحالة أوقات تمر يشعر فيها الرجل أنه إمرأة أو العكس، وفي لحظات تتملكه ويطلق صرخة يعلن فيها عن رغبته في تحوله جنسيا من ذكر لأنثى أو العكس أو كما يطلق الأطباء على تلك الحالة "اضطراب الهوية الجنسية". قبل يومين كشف الفنان هشام سليم عن أن ابنته نورا تتحول جنسيا لذكر.
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فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
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هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
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فيفي-عبدة (2)

فيفي عبده لـ«رامز جلال»: «إنت مفتري ومجنون»

ظهرت الفنانة فيفي عبده مساء اليوم الثلاثاء، ضيفه في برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر»، إذ تفاجأت في الفقرة الثانية من البرنامج، بظهور رامز جلال بشخصيته الحقيقية، قائلا: «إيه رأيك في لون شعري؟، لترد عليه حلو وعاجبني»، ليقوم بتحريكها على كرسي الاعتراف قائلة: «حرام عليك إنت مفتري ومجنون»، ليرد عليها رامز: «إنت مقامك كبير عندي». كان الفنان رامز جلال، قد نشر فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب».
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و"ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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«بـ100 وش» يتصدر «تويتر»: شبه عصابة حمادة وتوتو

تمكن مسلسل "بـ100 وش"، أن يصنع مكانا لنفسه وينافس في موسم رمضان، فالجميع يشيد بدور نيللي كريم وآسر ياسين، إذ تمكن الثنائي من كسر النمط التقليدي للصراع، الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الدرامية، وقدما إطارا كوميديا نال استحسان الجمهور.
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في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

يوافق اليوم 26 أبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي، فهي راقصة وممثلة، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ67، وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدروار صغيرة، وكان أول عمل فني لها "عظماء الإسلام" 1970، كما انطلقت بدور الراقصة من خلال عدد من الأفلام السينمائية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كبطلة في المسلسلات التليفزيونة، وفي رمضان الحالي، قررت أن تقدم برنامج مقالب، يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، ويعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، في الساعة التاسعة مساءً.
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