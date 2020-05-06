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جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
جومانا مراد - صورة أرشيفية
جومانا مراد - صورة أرشيفية
أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.
يذكر أنه يشارك في مسلسل خيانة عهد: ‏يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، خالد أنور، وهو من إخراج ‏سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، ويعرض على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساءً.
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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
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أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و"ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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حلا شيحة تجسد الشر والحقد في «خيانة عهد»

تقدم الفنانة حلا شيحة، في الموسم الرمضاني، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة في مسلسل "خيانة عهد"، إذ تجسد دور الشر، فهي أخت الفنانة يسرا، ولكنها ترغب في تدمير ابنها هشام لأسباب غامضة، ولقي المسلسل ردود فعل غير متوقعة، من الدور الجديد، الذي نجحت حلا في تقديمه للجمهور.
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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
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هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
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