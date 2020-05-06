جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

جومانا مراد - صورة أرشيفية

أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.

يذكر أنه يشارك في مسلسل خيانة عهد: ‏يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، خالد أنور، وهو من إخراج ‏سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، ويعرض على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساءً.