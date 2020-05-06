بومبيو يتراجع عن اتهامه للصين بتسريب «كورونا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية

تراجع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن تصريحات سابقة حيث قال: "إنه ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني". وقبل يومين، أكد لقناة تليفزيون (إيه.بي.سي)، على وجود أدلة عدة تشير إلى أن مصدر الفيروس يعود إلى أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية، موضحا: "إن هناك عددا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صينى، لكنه لم يجادل بشأن استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري، وهناك كما كبيرا من الأدلة على أن هذا الفيروس جاء من ذلك المختبر في ووهان".

وأشار بومبيو إلى الفيروس الذى ظهر أواخر العام الماضي في الصين وتسبب في وفاة نحو 240 ألف شخص فى أنحاء العالم، بينهم أكثر من 67 ألفا فى الولايات المتحدة. ويتناقض ما قاله بومبيو مع بيان أصدرته، الأسبوع الماضي، المخابرات الوطنية الأمريكية، قالت فيه إن الفيروس لا يبدو أنه من نتاج عمل بشري أو معدل جينيا. ووصف