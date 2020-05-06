بعد تعافيه.. جونسون يتجول بشوارع لندن ويحتسي القهوة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تعافيه

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان جونسون، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشى الفيروس، وحماية العاملين في القطاع الطبي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تقومون به لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بالقطاع الطبى لدينا، لنستمر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة مثل القيود والإغلاق، ما أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل نوع من الحماية الإنسانية ساعدت العاملين في القطاع الصحي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الآخرين ومنهم أنا بطبيعة الحال. وأضاف رئيس الوزراء، خلال قمة افتراضية للدول المانحة