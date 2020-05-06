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بعد تعافيه.. جونسون يتجول بشوارع لندن ويحتسي القهوة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تعافيه
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تعافيه
قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان جونسون، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشى الفيروس، وحماية العاملين في القطاع الطبي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تقومون به لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بالقطاع الطبى لدينا، لنستمر".
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده اتخذت التدابير اللازمة مثل القيود والإغلاق، ما أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل نوع من الحماية الإنسانية ساعدت العاملين في القطاع الصحي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الآخرين ومنهم أنا بطبيعة الحال. وأضاف رئيس الوزراء، خلال قمة افتراضية للدول المانحة
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ايران وكورونا

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في إيران إلى 6418 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 6 آلاف و418 حالة، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 101 ألف و650 حالة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، وكانت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أشارت إلى تعرض 15 إقليما إيرانيا لهجوم جديد من فيروس كورونا.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
فيروس كورونا

إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعية بسبب أزمة كورونا

تعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي قوله، إن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، لا يعملون حاليا أو يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، للعمل في الزراعة. وسرعان ما وجه ماتيو سالفيني، زعيم التيار اليميني المعارض، سهام النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية.
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
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كورونا والحجر الصحي (10)

370 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم السبت عن تسجيل 370 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات إنجلترا. وأشارت هيئة الصحة الوطنية إلى أن 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى، مؤكدة أن مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853.
بوريس-جونسون (3)

بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
بوريس-جونسون (2)

نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بسبب كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
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