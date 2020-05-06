تنفيذ 821 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

حملة أمنية - صورة أرشيفية

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن أسوان، حملات مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال البلطجة والإجرام وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وتمكنت قوات الحملة من تنفيذ 821 حكما قضائيا، شملت تنفيذ 159 حكما بالحبس الجزئي، و21 حكما بالحبس في درجة المستأنف، و449 أحكام غرامات، و183 أحكام مخالفات، و9 أحكام في قضايا جنايات، واتخذت قوات الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر بوقائع الضبط وأحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

ومن خلال أكمنة أمنية ضبطت القوات 14 متهما وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكميات من المواد المخدرة، عبارة عن 15 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، علاوة على و500 جرام حشيش، و150 جرام أفيون، بالإضافة إلى 5 أسلحة بيضاء. وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت، وضبط 6 قضايا لبيع بأزيد من السعر