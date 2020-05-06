جريمة

تنفيذ 821 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص
حملة أمنية - صورة أرشيفية
حملة أمنية - صورة أرشيفية
نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن أسوان، حملات مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال البلطجة والإجرام وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وتمكنت قوات الحملة من تنفيذ 821 حكما قضائيا، شملت تنفيذ 159 حكما بالحبس الجزئي، و21 حكما بالحبس في درجة المستأنف، و449 أحكام غرامات، و183 أحكام مخالفات، و9 أحكام في قضايا جنايات، واتخذت قوات الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر بوقائع الضبط وأحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
ومن خلال أكمنة أمنية ضبطت القوات 14 متهما وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكميات من المواد المخدرة، عبارة عن 15 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، علاوة على و500 جرام حشيش، و150 جرام أفيون، بالإضافة إلى 5 أسلحة بيضاء. وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت، وضبط 6 قضايا لبيع بأزيد من السعر
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التفاصيل الكاملة لوفاة شادي الحبشي داخل سجن طرة

أصدرت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بيانا تفصيليا حول وفاة المتهم شادي الحبشي - المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة - بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، بعد أن تلقت إخطارًا بوفاته، وأمر النائب العام بالتحقيق في سبب الوفاة، إذ جاء في البيان أنه بانتقالها لمناظرة جثمان المتوفى لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة فيه، وبسؤال الطبيب المنوب المكلف بسجن القاهرة يوم الواقعة؛ قرر بإخطاره فجر هذا اليوم بإعياء المتوفى، وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين حُسن إدراكه وطبيعية معدلات علاماته الحيوية.
حريق-الدرب-الاحمر (1)

لحظات الرعب والخوف في حريق «البحر الأعظم» الهائل

اندلع حريق هائل في محل زيوت سيارت بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محاولات مضنية من رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق بمحاصرة مصدر لنيران وتقليل حجم الخسائر، إذ جرى اللدفع بـ 12 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، ورئيس قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي، في محاولة لمجابهة ألسنة النيران التي اترفعت لامتار وسط حالة من الخوف والرعب انتابت أهالي الممنطقة من هول المشهد.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

ضبط ترسانة أسلحة و4 متهمين بعد تبادل إطلاق نيران

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات وسلاح، وحال ضبط أحدهم قاوم أنصاره السلطات وأطلقوا النيران صوب الأجهزة الأمنية، التي نجحت في التعامل مع الموقف وضبطت 4 متهمين، هم "محمد. ع"، و"علام. ع"، و"علاء. ع"، و"أحمد. ع"، كما ضبطت قوات الأمن ترسانة أسلحة كانت مخبأة داخل سيارات ومخزن ملك للمتهم الثاني المطلوب ضبطه، بمنطقة نجع المغربي بمركز البداري، وتبين احتواء الأسلحة المضبوطة على نوعيات مضادة للطائرات، يٌرجح تهريبها لصالح عناصر إرهابية.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

السجن 7 سنوات لمتهم و3 لآخر بقضية «عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة إبراهيم آدم، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة محمود محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، حضوريا في إعادة محاكمتهما عن اتهامهما بـ"أحداث عنف النزهة"، وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد أن أتمت المحكمة مواجهة المتهمين ببنود الاتهام، وسماع نفيهم للجرائم المنسوبة لهم، والاستماع إلى مرافعات الدفاع من المحامين الحاضرين معهم.
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ضبط 35 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، علاوة على ضبط جرائم التهريب الجمركي، وتمكنت قوات الحملة على مدار 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 138 متهمًا، وضبط 194 قضية مخدرات بحوزة 212 متهمًا، كان بحوزتهم 29 كيلوجرام مواد مخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ77 ألف و994 حكم قضائي متنوع.
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ضبط حشيش وهيروين واستروكس في حملة أمنية بالقاهرة

شنت قوات مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط حائزي ونجحت قوات الحملة في إلقاء القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروي، واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، وفى البداية تم القبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، خلال استقلالهما سيارة ميكروباص، وبحوزتهما 155 جرام، وفى ذات القسم ضُبط عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام.
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ضبط 130 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية المفروضة لحماية المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أملا في القضاء عليه نهائيا في أسرع وقت، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، على مستوى مختلف مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والبلطجة، واستهدفت الحملة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.
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ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.
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