سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

استهداف صاروخي - صورة أرشيفية

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من اليوم، وعثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر". وفي مارس الماضي قال الجيش العراقي، في بيان له، إن معسكر التاجي شمالي بغداد استهدف بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، وقتها، إن الولايات المتحدة الأمريكية، بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأى هجوم إيراني. وأكد ماكنزي: "لدينا إجراءات ملائمة لحماية قواتنا في منطقة الشرق الأوسط، كما نجري حاليا إجراءات لنقل أنظمة دفع