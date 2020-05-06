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دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم

تحرير:هالة صقر ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
الصلاة في رمضان - صورة أرشيفية
الصلاة في رمضان - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
وهذا دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم:  عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ". ثواب
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
مستشفى-جامعة -الاسكندرية

3.5 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات الإسكندرية ضد كورونا

تقدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذين قدموا استجابة سريعة، من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيا رائعا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، ما يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، إذ وصل حجم التبرعات إلى 3.5 3 مليون جنيه.
جامعة-الاسكندرية

تسليم المشروع البحثي لطلاب جامعة الإسكندرية 31 مايو

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من غد الخميس، سيبدأ الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة علي مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
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صلاة-التراويح (2)

دار الإفتاء: الدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
تركيا

تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة. يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا. كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور. ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.
الرئيس-السيسى

عبد العال ورئيس «الأنجيلية» يهنئان السيسي بشهر رمضان

بعت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي ترفل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
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