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الشرطة السعودية تلقي القبض على شخص يحمل سلاح رشاش

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش ويتباهى بذلك، وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، مضيفا أن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
من ناحية أخرى، أعلنت الداخلية السعودية، الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضحت الوزارة أن هذه الأحكام جاءت إنفاذا للأمر الملكي الذي يأتي انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس،
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توفيق الربيعة 2

السعودية: معدل وفيات كورونا أقل من 0.7%

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% فى حين أن المعدل فى المملكة هو أقل من 0.7%، مضيفا: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
صاروخ - أرشيفية

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من اليوم، وعثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر". وفي مارس الماضي قال الجيش العراقي، في بيان له، إن معسكر التاجي شمالي بغداد استهدف بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.
كورونا والحجر الصحي (4)

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين لـ11 حالة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11. وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين، ، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.
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كورونا

لمنع تفشي كورونا.. السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام

قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع، كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا.
تعقيم الحرمين

رئاسة الحرمين تبدأ تعقيم الكعبة قبل رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، عملية تعقيم ثوب وسطح الكعبة قبل بدء شهر رمضان، معلنة عن جدول لأئمة التراويح التي تقام دون مصلين، وأيضا صدور موافقة من خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.
طائرة- مصر -للطيران (2)

اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
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