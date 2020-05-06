الشرطة السعودية تلقي القبض على شخص يحمل سلاح رشاش

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية

ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش ويتباهى بذلك، وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، مضيفا أن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

من ناحية أخرى، أعلنت الداخلية السعودية، الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضحت الوزارة أن هذه الأحكام جاءت إنفاذا للأمر الملكي الذي يأتي انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس،