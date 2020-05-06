السعودية: معدل وفيات كورونا أقل من 0.7%

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة - صورة أرشيفية

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% فى حين أن المعدل فى المملكة هو أقل من 0.7%، مضيفا: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأرجع الربيعة ذلك، "لسببين رئيسيين، هما: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج". وتابع أن "السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات