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السعودية: معدل وفيات كورونا أقل من 0.7%

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة - صورة أرشيفية
وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة - صورة أرشيفية
قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% فى حين أن المعدل فى المملكة هو أقل من 0.7%، مضيفا: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأرجع الربيعة ذلك، "لسببين رئيسيين، هما: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج". وتابع أن "السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات
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الشرطة-السعودية (2)

الشرطة السعودية تلقي القبض على شخص يحمل سلاح رشاش

ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش ويتباهى بذلك، وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، مضيفا أن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
صاروخ - أرشيفية

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من اليوم، وعثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر". وفي مارس الماضي قال الجيش العراقي، في بيان له، إن معسكر التاجي شمالي بغداد استهدف بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.
كورونا والحجر الصحي (4)

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في فلسطين لـ11 حالة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 11. وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع، يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامين، ، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

لليوم الـ8 على التوالي.. لا إصابات بكورونا في الأردن

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، أنه لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة، إذ أكدت وزراة الصحة في بيان صحفي تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة. وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.
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محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

السعودية تسجل 9 حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليكون إجمالي الحالات 30 ألفًا و251 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة ليكون إجمالي حالات الوفاة 200 حالة، وتم تسجيل 955 حالة تعافٍ جديدة ليكون إجمالي الحالات 5 آلاف و431 حالة، إذ أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج لأيام والبعض يحتاج لأسابيع، وبشكل عام فترات التعافي تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة البقاء في المنزل لتفادي العدوى.
المدينة المنورة

إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".
كورونا

تسجيل ثالث حالة وفاة في فلسطين بوباء «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي بمدينة رام الله، إن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما، من سكان بلدة "العيسوية"، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 حالة تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و5 في القدس.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
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