سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في إيران إلى 6418 حالة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م
استمرار تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية
استمرار تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 6 آلاف و418 حالة، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 101 ألف و650 حالة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، وكانت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أشارت إلى تعرض 15 إقليما إيرانيا لهجوم جديد من فيروس كورونا.
وفتحت السلطات الإيرانية المساجد في 132 مدينة خالية من الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مراعاة التباعد الاجتماعي، ووقت الحضور للصلاة سيكون نصف ساعة بحد أقصى وقت الأذان فقط. وتلزم السلطات جميع المصلين والزائرين دخول المسجد بالكمامات والقفازات، واستخدام أكياس بلاستيكية لوضع الحذاء بداخلها، وتجنب
اقرأ المزيد
جونسون

بعد تعافيه.. جونسون يتجول بشوارع لندن ويحتسي القهوة

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بجولة صباح اليوم الأربعاء، بشوارع مدينة وستمنستر بالعاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة عدد من مساعديه، وهو يحتسى القهوة، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان جونسون، قد واصل تشجيع المواطنين على الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالعزل المنزلي، لمنع تفشى الفيروس، وحماية العاملين في القطاع الطبي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكرا لكم على كل ما تقومون به لإنقاذ الأرواح وحماية العاملين بالقطاع الطبى لدينا، لنستمر".
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 693 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الإثنين، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام. وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427. وتعد الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة وفي 2 مايو 621.
فيروس كورونا

إيطاليا تعرض تصاريح عمل زراعية بسبب أزمة كورونا

تعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي قوله، إن وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز مستعدة لعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، لا يعملون حاليا أو يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، للعمل في الزراعة. وسرعان ما وجه ماتيو سالفيني، زعيم التيار اليميني المعارض، سهام النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبق أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية.
ماكرون (2)

ماكرون: عودة المدارس في فرنسا 11 مايو تدريجيًّا

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رفع إجراءات العزل العام المنتظر تطبيقه يوم 11 مايو الجاري، ستتضمن عودة المدارس مرة أخرى، قائلا: "ستكون العودة إلى المدرسة فى 11 مايو تدريجية ومتضافرة وفي فصول أصغر من المعتاد، هدفي أن يجد جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى العودة للمدرسة، مدرسة مفتوحة في الوقت المناسب"، جاء هذا بعدما أشار ماكرون، الجمعة الماضي، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو، ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم، بحسب "روسيا اليوم". ووصف بومبيو إصرار إيران المستمر على مدى سنين على أن برنامجها الفضائي سلمي ومدني، بأنه "ادعاءات لم تثق بها إدارة الرئيس دونالد ترامب يوما".
فيروس- كورونا (7)

بريطانيا تختبر 300 ألف شخص حول المناعة من كورونا

شرعت بريطانيا في دراسة واسعة النطاق لـ300 ألف شخص لمعرفة نسبة السكان المصابين بالفعل بفيروس كورونا وعدد الذين قد يكون لديهم بعض الحصانة منه أو أجسام مضادة نتيجة لذلك، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وتجرى دراسات حول العالم لتحديد مدى انتشار العدوى، وحتى الآن، وُجد أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تظهر أنهم مصابون بنسب منخفضة. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ، يبدو أن حوالي 2 إلى 3% فقط من عامة السكان أصيبوا مع أو بدون أعراض.
كورونا والحجر الصحي (7)

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بإيران 84802 و5297 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة. رئيس "الأركان" الإيرانية: نعيش ظروفا بسبب كورونا لم نشهد مثلها حتى في الحربين العالميتين. وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحفي بأن 88 من المصابين توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1297 إصابة جديدة.
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]