ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في إيران إلى 6418 حالة

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م

استمرار تفشي كورونا في إيران - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 6 آلاف و418 حالة، كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 101 ألف و650 حالة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، وكانت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، أشارت إلى تعرض 15 إقليما إيرانيا لهجوم جديد من فيروس كورونا.

وفتحت السلطات الإيرانية المساجد في 132 مدينة خالية من الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مراعاة التباعد الاجتماعي، ووقت الحضور للصلاة سيكون نصف ساعة بحد أقصى وقت الأذان فقط. وتلزم السلطات جميع المصلين والزائرين دخول المسجد بالكمامات والقفازات، واستخدام أكياس بلاستيكية لوضع الحذاء بداخلها، وتجنب