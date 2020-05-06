صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 556 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10260.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1192 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1115.6 نقطة.