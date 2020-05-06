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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 556 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10260.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1192 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1115.6 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الصادرات-المصريه

الإحصاء: 51.4% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة التجارة الخارجية والتي أصدرها اليوم الأربعاء، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، إذ بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
محمد-معيط (1)

المالية: توقيع 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ملابس للمرأة

200 مليار جنيه انتاج مصر من الملابس الجاهزة سنويًا

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عبر تطبيق زووم لى الانترنت، أن الانتاج المحلي يمثل ما يتراوح بين 75-80% من حجم السوق بما يتراوح بين 180-200 مليار جنيه. وأوضح عبد السلام أن معظم المصانع العاملة في القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم بها ما يتراوح بين 20-80 ماكينة، ويصل عدد العمالة المباشرة لنحو 1.5 مليون عامل.
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البورصة

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و188 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة.
البورصه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 556 مليار جنيه.
البورصة

البورصة تصعد بختام التعاملات.. وتربح 200 مليون جنيه

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و554 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس (نهاية جلسات الأسبوع)، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 551 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 1043.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1126.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1082.3 نقطة.
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