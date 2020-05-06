اسرائيل تؤكد مواصلة عملياتها بسوريا حتى انسحاب إيران

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت - صورة أرشيفية

أكد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع قناة "كان 11" التلفزيونية الإسرائيلية، أن الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى رحيل إيران منها، مشيرا إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الاسرائيلي على الأراضي السورية، قائلا إن "إيران لا شأن لها في سوريا ولن نتوقف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا"، من دون أن يعلن صراحة مسؤولية بلاده عن غارات نسبتها وسائل إعلام حكومية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إسرائيل.

وقتل 14 مقاتلا على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت، ليل يومي الإثنين والثلاثاء، مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء. ومنذ 21 أبريل الماضي، تحدث المرصد ووسائل الإعلام الحكومية السورية عن 6 ضربات على