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اسرائيل تؤكد مواصلة عملياتها بسوريا حتى انسحاب إيران

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت - صورة أرشيفية
وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت - صورة أرشيفية
أكد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع قناة "كان 11" التلفزيونية الإسرائيلية، أن الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى رحيل إيران منها، مشيرا إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الاسرائيلي على الأراضي السورية، قائلا إن "إيران لا شأن لها في سوريا ولن نتوقف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا"، من دون أن يعلن صراحة مسؤولية بلاده عن غارات نسبتها وسائل إعلام حكومية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إسرائيل.
وقتل 14 مقاتلا على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت، ليل يومي الإثنين والثلاثاء، مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء. ومنذ 21 أبريل الماضي، تحدث المرصد ووسائل الإعلام الحكومية السورية عن 6 ضربات على
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وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
ابن-الامير-هاري

الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".
الإياتا

شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.
باحث طبي صيني

مقتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة بشأن «كورونا»

لقي باحث طبي صيني كاد أن يتوصل إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مصرعه في حادث يشوبه الغموض حيث عثر عليه ميتا داخل منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، ويدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في روس تاونشيب، شمالي بيتسبرج، ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق قسم الشرطة المحلي.
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الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
قناة- حزب- الله -الإعلامية

ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا

رحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين، بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا. وكتب السفير الإسرائيلي جيريمي يسخاروف، عبر حساباع على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي"، وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا.
الحرب-في- سوريا (14)

مقتل وإصابة 7 مدنيين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بينهم طفل، وذلك جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وأعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب له، أمس الأحد، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة".
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
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