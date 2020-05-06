المالية: توقيع 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكد معيط، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات
وأكد معيط، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس «كورونا»، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات، تأتي استمرارا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية.
وأشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس «كورونا».
ومن جانبها، أكدت جامع، أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير خاصة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا، استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، ما يسهم في زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
وأشارت إلى أنه جاري إصدار أوامر دفع إلكتروني لـ2056 شركة بقيمة 2 مليار و900 مليون جنيه، وذلك تنفيذا للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة، بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، لافتة إلى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل، وذلك على الرغم من الظروف الحالية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، بهدف إنهاء إجراءات الصرف للشركات المصدرة، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ أول شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، 2 مليار و133 مليون جنيه.