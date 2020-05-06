سول: زعيم كوريا الشمالية لم يخضع لعملية في القلب

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

قال رئيس الاستخبارات في كوريا الجنوبية سو هون، أمام لجنة برلمانية، اليوم الأربعاء، إن الشائعات بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لا أساس لها، وليس هناك أي أدلة على خضوعه لعملية جراحية في القلب. وكان زعيم كوريا الشمالية قد اختفى لمدة 20 يوما، ولم يحضر الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد جده، وهو أحد أكبر الأحداث في البلاد، وقالت تقارير إعلامية إنه كان مريضا جدا، أو إنه مات، ثم ظهر بعد ذلك في مصنع للأسمدة، ويبدو في صحة جيدة. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن سو هون، قوله إنه لا توجد أي أدلة تثبت صحة الشائعات بشأن حالة كيم الصحية.

واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ظهر على الملأ هذا العام 17 مرة، وكان يتوقع ظهوره 50 مرة، بحسب المعتاد. وربما يرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما قال أحد أعضاء اللجنة، وإن كانت كوريا الشمالية قد أعلنت رسميا عدم ظهور أي حالة إصابة لديها. وقال كيم بيونج-كي،