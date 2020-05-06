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سول: زعيم كوريا الشمالية لم يخضع لعملية في القلب

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
قال رئيس الاستخبارات في كوريا الجنوبية سو هون، أمام لجنة برلمانية، اليوم الأربعاء، إن الشائعات بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لا أساس لها، وليس هناك أي أدلة على خضوعه لعملية جراحية في القلب. وكان زعيم كوريا الشمالية قد اختفى لمدة 20 يوما، ولم يحضر الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد جده، وهو أحد أكبر الأحداث في البلاد، وقالت تقارير إعلامية إنه كان مريضا جدا، أو إنه مات، ثم ظهر بعد ذلك في مصنع للأسمدة، ويبدو في صحة جيدة. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن سو هون، قوله إنه لا توجد أي أدلة تثبت صحة الشائعات بشأن حالة كيم الصحية.
واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ظهر على الملأ هذا العام 17 مرة، وكان يتوقع ظهوره 50 مرة، بحسب المعتاد. وربما يرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما قال أحد أعضاء اللجنة، وإن كانت كوريا الشمالية قد أعلنت رسميا عدم ظهور أي حالة إصابة لديها. وقال كيم بيونج-كي،
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وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
ابن-الامير-هاري

الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".
الإياتا

شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.
باحث طبي صيني

مقتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة بشأن «كورونا»

لقي باحث طبي صيني كاد أن يتوصل إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مصرعه في حادث يشوبه الغموض حيث عثر عليه ميتا داخل منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، ويدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في روس تاونشيب، شمالي بيتسبرج، ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق قسم الشرطة المحلي.
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كوريا - كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
كيم-جونج أون

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة والتي استمرت ثلاثة أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة. وكانت الكوريتان قد تبادلتا إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.
الحدود بين الكوريتين

في تصعيد مفاجئ.. تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن طلقات نارية عدة أطلقت من جارتها الشمالية تجاه موقع حراسة، قرب الحدود بين البلدين، في تصعيد مفاجئ، وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن عدة طلقات نارية أطلقت من بيونج يانج صباح اليوم الأحد، تجاه موقع حراسة على الحدود، مضيفة أن القوات الكورية الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أوخسائر من الطرفين، ولم يرد على الفور أي تعليق من كوريا الشمالية بشأن الواقعة، بحسب رويترز.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بكورونا

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن زعيم كوريا الشمالية توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، توفي عن عمر يناهز الـ 36 عاما، وذكرت شبكة بي بي سي أن توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
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