وصول الغواصة الألمانية إلى الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

القوات البحرية - صورة أرشيفية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (S-43) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت لمسافة 7 آلاف و800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصري، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

تعد الغواصة (S-43) مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية ما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا، وتم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بمصر وألمانيا حيث تم تدشينها، في مايو 2019.وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، إذ لديها

تعد الغواصة (S-43) مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية ما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا، وتم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بمصر وألمانيا حيث تم تدشينها، في مايو 2019.



وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، إذ لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو مترا/ ساعة وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء، وتضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد ومخزن يسع 14 طوربيدا مزودا بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.



وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، في كلمته، في أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الإسكندرية، أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائما في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.



حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، وقادة لواء الغواصات السابقين، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية.



