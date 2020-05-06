استغلت طيبته.. هجوم على إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

تحرير:هالة صقر ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

حمو بيكا - صورة أرشيفية

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، بسبب حلقتها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بسبب طريقتها معه من خلال الأسئلة والتي اعتبرها الجمهور استفزازية وتحمل نوعا من الاستعلاء، إذ قالت الدغيدي لحمو بيكا عقب غنائه لعبده الإسكندراني: "أحمد السقا غنى الاغنية دي أحسن منك، وأنت مش مطرب وأدائك مش كويس"، وعندما قال بيكا إنه غير قادر على غناء أغاني لأم كلثوم وهاني شاكر أو أي أغاني رومانسية، ردت عليه الدغيدي: "عايزين ربنا ينجينا منك".

وتعاطف الجمهور مع حمو بيكا الذي تصدر محركات البحث على جوجل، وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات على صفحات السوشيال ميديا تحمل هجوما على الدغيدي منها: "استغلت طيبة بيكا.. حمو بيكا غلبان والدغيدي طريقتها فيها تعالي واستفزاز.. عمري ما سمعت لحمو بيكا وما بحبش المهرجانات بس طريقتها معاه مستفزة.. إيناس الدغيدي