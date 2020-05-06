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استغلت طيبته.. هجوم على إيناس الدغيدي بسبب حمو بيكا

تحرير:هالة صقر ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
حمو بيكا - صورة أرشيفية
حمو بيكا - صورة أرشيفية
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، بسبب حلقتها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بسبب طريقتها معه من خلال الأسئلة والتي اعتبرها الجمهور استفزازية وتحمل نوعا من الاستعلاء، إذ قالت الدغيدي لحمو بيكا عقب غنائه لعبده الإسكندراني: "أحمد السقا غنى الاغنية دي أحسن منك، وأنت مش مطرب وأدائك مش كويس"، وعندما قال بيكا إنه غير قادر على غناء أغاني لأم كلثوم وهاني شاكر أو أي أغاني رومانسية، ردت عليه الدغيدي: "عايزين ربنا ينجينا منك".
وتعاطف الجمهور مع حمو بيكا الذي تصدر محركات البحث على جوجل، وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات على صفحات السوشيال ميديا تحمل هجوما على الدغيدي منها: "استغلت طيبة بيكا.. حمو بيكا غلبان والدغيدي طريقتها فيها تعالي واستفزاز.. عمري ما سمعت لحمو بيكا وما بحبش المهرجانات بس طريقتها معاه مستفزة.. إيناس الدغيدي
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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
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جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
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هشام سليم: «بنتي تحولت لولد.. وولادي مش بيشوفوا أفلامي»

حل الفنان هشام سليم، ضيفا على برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، إذ أدلى «سليم» بتصريحات مثيرة للجدل خلال استضافته، ردا على سؤال «الدغيدي» له عن عدم حب بناته له قال: «يمكن ماكنوش بيحبوني زمان لكن لما كبروا وعرفوني بيحبوني»، وعن عدم حبهم له في السابق أكد: «كنت بحاول أربي فيهم حاجات هما ماكنوش فاهمينها ولما كبروا فهموها»، لافتًا أن بناته لايشاهدن أفلامه، قائلا: «لكن أخيرا فيه واحدة أو اتنين بيتفرجوا على المسلسلات الأخيرة».
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أحمد فلوكس: هنا شيحة بمليون راجل.. ودخلت الفن بمجهودي

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والتي فتحت بأسئلتها المحرجة ملفات الماضي القريب، وخصوصا انفصاله عن الفنانة هنا شيخة، إذ أكد أنه لم يكن يرغب في خطوة الطلاق لأن لأحد يستطيع أن يفرط فيها، لكنها أصرت على الانفصال، مضيفا أن هنا من أفضل الأشخاص الين مروا على حياته، قائلا: "ست بمليون راجل"، لكنه يتمتع بطابع صعيدي، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الصعيد مسبفا، وهذا ما سبب في حدوث مشاكل بينهما.
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حب ليل وحسن في الفتوة يتصدر محركات البحث

وسط ما يشهده المجتمع من ارتفاع في معدلات الطلاق، وفشل العديد من قصص الحب، خرج علينا مسلسل "الفتوة" بقصة حب تعيد إلى الأذهاب قصص الحب التي خلدها التاريخ، وأصبح الفتوة متصدرًا محركات البحث، بمجرد أن أطلق الفنان ياسر جلال "حسن"، عبارته الرومانسية في أحد مشاهد الحلقة السابعة، وهو يتغزل في الفنانة مي عمر "ليل"، قائلا "محدش يقدر يبص للشمس بس ما حدش يقدر يحجب نورها"، وهي العبارة التي تفاعل معها الشباب من متابعي المسلسل، مؤكدين أن هذا الحب لم يعد موجودًا في هذا الزمن، مما يوحي بأن هناك حالة من الحرمان العاطفي يعيشها الشباب في هذه الأيام.
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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
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