الإحصاء: 51.4% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال فبراير
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
صادرات مصرية - صورة أرشيفية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة التجارة الخارجية والتي أصدرها اليوم الأربعاء، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، إذ بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4%، فواكه طازجة بنسبة 65.3%، أدوية ومحضرات صيدلة 32.4%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6%.
وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل نفس الشهر بالعام السابق وأهمها:
وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4%، فواكه طازجة بنسبة 65.3%، أدوية ومحضرات صيدلة 32.4%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6%.
وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل نفس الشهر بالعام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 23.0%، ملابس جاهزة بنسبة 6.6%، أسمدة بنسبة 20.0%، البترول الخام بنسبة 55.1%، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 29.9%، إذ بلغت 4.64 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2020، مقابل 6.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز أسباب تراجع الواردات إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 28.6%، قمح بنسبة 25.2%، منتجات البترول بنسبة 68.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.2%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: البترول الخام بنسبة 135.2%، سيارات ركوب بنسبة 23.3%، ذرة بنسبة 10.5%، زيوت مكررة بنسبة 38.6%.