الإحصاء: 51.4% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال فبراير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

صادرات مصرية - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة التجارة الخارجية والتي أصدرها اليوم الأربعاء، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، إذ بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع قيمة الصادرات الى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4%، فواكه طازجة بنسبة 65.3%، أدوية ومحضرات صيدلة 32.4%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6%. وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل نفس الشهر بالعام السابق وأهمها: