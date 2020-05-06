أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

الذهب - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 745 جنيها. عيار 24: 851 جنيها. عيار 18: 639 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5960 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام