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طلب برلماني بشأن سياسة الحكومة في تأهيل الترع والمصارف

تحرير:أحمد جاد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م
ترعة النوبارية - صورة أرشيفية
ترعة النوبارية - صورة أرشيفية
تقدم عمرو غلاب عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، والتي تشمل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.
وأكد غلاب، على أنه لا يخفى على أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التي تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب على إشكالياتها، ما يلقى اهتماما من كافة مستويات القيادة السياسية في مصر.ولفت إلى أن الحكومة تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
مستشفى-جامعة -الاسكندرية

3.5 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات الإسكندرية ضد كورونا

تقدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذين قدموا استجابة سريعة، من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيا رائعا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، ما يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، إذ وصل حجم التبرعات إلى 3.5 3 مليون جنيه.
جامعة-الاسكندرية

تسليم المشروع البحثي لطلاب جامعة الإسكندرية 31 مايو

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من غد الخميس، سيبدأ الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة علي مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
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نائب يتحفظ على إدراج عمولة الوسيط بجدول التأمين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرارا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019، قائلا إنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم 181 لسنة 2019 والذى صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2019، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
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طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
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