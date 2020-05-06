برلماني يطالب بإنقاذ الفلاحين من أزمة كورونا

تحرير:أحمد جاد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

تقدم خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول زيادة معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله، موضحا أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية الأزمة، وعلى رأسها القطاع الزراعي خاصة بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.

وطالب مشهور بإعطاء مهلة زمنية للفلاح لسد رسوم أقساط القروض حتى لا تتراكم الأقساط عليه وفوائدها، لحين عودة الحياة بشكل طبيعي ويستطيع سد رسوم البنك مصروفات الأرض الزراعية، مؤكدا أنه من الضروري تقنين أوضاع الفلاحين من المصدرين والمستوردين لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذائية، خاصة في ظل أزمة انتشار

وطالب مشهور بإعطاء مهلة زمنية للفلاح لسد رسوم أقساط القروض حتى لا تتراكم الأقساط عليه وفوائدها، لحين عودة الحياة بشكل طبيعي ويستطيع سد رسوم البنك مصروفات الأرض الزراعية، مؤكدا أنه من الضروري تقنين أوضاع الفلاحين من المصدرين والمستوردين لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذائية، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ففي ظل تزايد الإجراءات والمحاذير بين الدول، ربما يصل الأمر إلى حد اعتماد كل دولة على إنتاجها الذاتي.



