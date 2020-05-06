طارق شوقي يهاجم الغش وشراء الأبحاث: حققنا قفزة

تحرير:محمد محمود ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

هاجم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، قائلا: "ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى نقطة أفضل من حيث التعلم، فشراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولا بد من حلول، إن الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه، ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، وأنا مستنكر إقبال البعض على شراء أبحاث"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي الجديد 2020-2021.

وأوضح شوقي: "الدولة قدمت الكثير ونحن نستثمر في التعليم مش من أجل مجرد الحصول شهادة، وإنما من أجل التعلم الحقيقي ووصول الأموال لمستحقيها، وحققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل 10 سنوات"، مضيفا: "لدينا 2 مليار جنيه عجز، وحلمنا ليس له سقف ونحتاج خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها، وهذا حلم الرئيس والمصريين".وتعليقا على