البيت الأبيض يعتزم حل فريق العمل الخاص بـ«كورونا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام إدارته حل فريق عمل البيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما رجح نائبه، مايك بنس، إتمام الأمر خلال أسابيع، وفي أثناء زيارة لمصنع لإنتاج الكمامات في أريزونا، قال ترامب: "إننا نستعيد بلدنا"، وفي الوقت الحالي، تسجل الولايات المتحدة يوميا أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة، فيما يتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية 1000 شخص، ويحذر مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، من أن الفيروس ربما ينتشر مع استئناف الشركات والأعمال مزاولة نشاطها بعد فترة الإغلاق.

وقال ترامب لصحفيين إن: "مايك بنس وفريق العمل قاموا بعمل عظيم، لكننا نبحث الآن أسلوبا مختلفا بعض الشيء، وهذا الأسلوب هو السلامة والفتح للأعمال، وفي الغالب سيكون لدينا مجموعة عمل مختلفة يتم تشكيلها لهذا الغرض". وسُئل الرئيس عما إذا كان هذا يعني أن "المهمة أُنجزت"، فرد قائلا: "لا، على الإطلاق، إنجاز المهمة