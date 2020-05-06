«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

جومانا مراد

مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.

قدمت الفنانة السورية جومانا مراد مشاهد رائعة في الحلقة الـ12 من مسلسل خيانة عهد، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيحا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شقيقها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهي الإجراءات.ومن الجدير بالذكر، يشارك في مسلسل خيانة عهد كلًا من ‏يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد