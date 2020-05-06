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«جومانا مراد» تتصدر تويتر بسبب خيانة عهد

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
جومانا مراد
جومانا مراد
مازال الجمهور يراهن على نجاح بعض من المسلسلات الرمضانية، فتمكن "الاختيار" للنجم أمير كرارة من حجز المركز الأول، ونال "النهاية" دهشة الجميع، فتعتبر هي المرة الأولى، التي يعرض فيها مسلسل عن الحياة المستقبلية، وبالرغم من أن بداية "البرنس" لم تجذب الجمهور بشكل كبير، إلا أنه تمكن من حجز مكان في المارثون الرمضاني، أما "خيانة عهد"، فأثارت حالة من الغموضة والشك، فلأول مرة تقدم حلا شيحة دور الشر، وبالنسبة لجومانا مراد، فتصدرت أمس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ما قدمته في الحلقة 12.
قدمت الفنانة السورية جومانا مراد مشاهد رائعة في الحلقة الـ12 من مسلسل خيانة عهد، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيحا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شقيقها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهي الإجراءات.ومن الجدير بالذكر، يشارك في مسلسل خيانة عهد كلًا من ‏يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد
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جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.
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«أنت مش طبيعي».. فيفي عبده تعيش لحظات مرعبة في «رامز مجنون رسمي»

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية لرامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، وأنتابتها حالة من الصراخ والاستغاثات بعد تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات، إذ أجبرها تحت تهديد الكابوريا والثعبان على غناء "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وبعد لحظات من الخوف، قالت له: "أنت مش طبيعي"، وفي نهاية المقلب وبعد خروجها من حوض المياه، انهالت الراقصة الاستعراضية، على رامز، بالضرب وسقطا من فوق السلالم.
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أول تعليق للفنان رامز جلال على حلقة فيفي عبده

نشر الفنان رامز جلال فيديو من مقلبه مع الفنانة فيفي عبده، في برنامجه الرمضاني «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على قناة «mbc مصر»، إذ علق عليه قائلا: «‏فيفي عبده رامز جلال نجم اليوتيوب». وفي وقت سابق من اليوم، قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريحات صحفية سابقة: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال في برنامجه، وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي».
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جومانا-1200x900

جومانا مراد تتصدر «تويتر» بمسلسل خيانة عهد

أثار مسلسل خيانة عهد، حالة من الغموض والشك، فلأول مرة تقدم الممثلة حلا شيحة دور الشر، أما الممثلة السورية جومانا مراد، فتصدرت، أمس الثلاثاء، تريند موقع توتير، بسبب ما قدمته في الحلقة الثانية عشر، حيث دخلت السجن، وطلبت من فرح "حلا شيةا"، أن تساعدها، وبالفعل قام شيققها خالد سرحان، بإخراجها بعدما أنهى الإجراءات.
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في ذكرى ميلادها.. شائعات حول ماجدة الصباجي

يوافق اليوم 16 أبريل ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي، واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، ولكنها اضطرت إلى تغيير اسمها حتى تدخل عالم الفن، بدون علم أهلها، ولدت في طنطا عام 1931، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 سنة، وأول أفلامها كان فيلم "الناصح" عام 1949 بمشاركة إسماعيل يس، كما دخلت مجال الإنتاج، وتمكنت من إنتاج بعض الأفلام، مثل "جميلة، وهجرة الرسول"، وتزوجت من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، ورحلت عن عالمنا في 16 يناير عام 2020.
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الشرير المتألق.. أحمد صلاح حسني يلفت الأنظار في «الفتوة»

التمثيل والفن ليس حكرًا على أحد، وربما تجد لاعب كرة قدم، يتمتع بموهبة التمثيل بل ويصبح متألقا أكثر، وأبرز مثال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي بدأ مشواره كلاعب كرة قدم قبل أن يتجه في البداية إلى التلحين، إذ يعتبر أول لاعب مصري، يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وعندما دخل عالم التمثيل تمكن من تحقيق نجاح غير مسبوق، فشارك في العديد من الأعمال الدرامية "كلبش2"، و"ختم النمر"، "حكايتي"، "أبواب الشك"، "حواري بوخاريست"، "السيدة الأولى"، "تحت الأرض"، "شربات لوز"، والآن يفتح لنفسه أبواب المجد في "الفتوة" بمشاركة النجم ياسر جلال.
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«بـ100 وش» يتصدر «تويتر»: شبه عصابة حمادة وتوتو

تمكن مسلسل "بـ100 وش"، أن يصنع مكانا لنفسه وينافس في موسم رمضان، فالجميع يشيد بدور نيللي كريم وآسر ياسين، إذ تمكن الثنائي من كسر النمط التقليدي للصراع، الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الدرامية، وقدما إطارا كوميديا نال استحسان الجمهور.
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