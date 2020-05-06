طلب إحاطة بشأن الغش في الامتحانات الإلكترونية

تحرير:أحمد جاد ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

الامتحانات الإلكترونية - صورة أرشيفية

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول استمرار ظاهرة الغش رغم الامتحانات الإلكترونية وقيام بعض المدرسين معدومي الضمير بمساعدة الطلاب على ذلك، موضحا أنه لم يقتصر الغش على جروبات "فيسبوك وواتساب وتيلجرام"، إن بعض المدرسين باعوا ضمائرهم، فبعد توقف سبوبة الدروس الخصوصية لجأ عدد من المدرسين معدومي الضمير إلى حيلة جديدة لتجميع الطلبة بالمنازل ومساعدتهم في حل الامتحان بمقابل مادي.

وأكد بركات أنه منذ الإعلان عن وقف الدراسة في مصر واعتماد نظام التعليم والامتحانات عن بعد، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المدارس، تواجه المنظومة التعليمية حربا شرسة من المدرسين الذين يديرون مراكز للدروس الخصوصية ويخشون خسارة مبالغ طائلة.وأوضح أن بعض المدرسين من معدومي الضمير وجدوا

وأكد بركات أنه منذ الإعلان عن وقف الدراسة في مصر واعتماد نظام التعليم والامتحانات عن بعد، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المدارس، تواجه المنظومة التعليمية حربا شرسة من المدرسين الذين يديرون مراكز للدروس الخصوصية ويخشون خسارة مبالغ طائلة.



وأوضح أن بعض المدرسين من معدومي الضمير وجدوا في الأبحاث المطلوبة لنجاح الطلاب بسنوات النقل فرصة للربح وإجهاض تجربة التعليم عن بعد.



