روحاني: ترامب سيندم على انسحابه من الاتفاق النووي

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيندم على الانسحاب من الاتفاق النووي، قائلا: "المتطرفون داخل أمريكا، إضافة إلى إسرائيل نجحوا في إقناع ترامب بالخروج من الاتفاق النووي ظنا منهم أن إيران ستبادر أيضا للانسحاب، لكن تمسك إيران بالاتفاق مع مجموعة 1+4 (الدول الأربعة المتبقية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا) سيجعل ترامب ومحرضيه يندمون على مواقفهم، لأن سير تنفيذ الاتفاق يعني رفع الحظر التسليحي عن إيران"، وتأتي التصريحات تزامنا مع الذكرى الثانية للقرار الأمريكي.

وأكد روحاني أن "رفع الحظر التسليحي عن إيران جزء من القرار الدولي 2231 وبالتالي فإن تنفيذ هذا البند حق مشروع ومؤكد لإيران، ومن هنا فإنها ترفض أي تجاوز أو خروج عن هذا القرار"، معتبرا أن ترامب خرج من الاتفاق النووي "عنادا" مع سلفه باراك أوباما. وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق