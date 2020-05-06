طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

تحرير:محمد محمود ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صور أرشيفية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.

وتناقش الجلسة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020 - 2021.واستعرض شوقي، ما تم في مسيرة تطوير التعليم خلال الـ3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018 - 2019، موضحا

وتناقش الجلسة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020 - 2021.



واستعرض شوقي، ما تم في مسيرة تطوير التعليم خلال الـ3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018 - 2019، موضحا أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا في تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها.



وأكد أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى في المطبعة الآن، والوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مضيفا أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا في التعليم كانت مهمة صعبة وتمت بمقاومة من البعض.



وتابع: "ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالي، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام المقبل ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية".



