دياب: الواقع في لبنان مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٦ م

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب - صورة أرشيفية

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، خلال اللقاء الوطني، اليوم الأربعاء، من أن الواقع في البلاد مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول، وأن الخطة الاقتصادية هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة، قائلا: "إن ما تطرحه الحكومة اليوم ليس منزلا بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش، والحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية، ولقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات"، وذلك حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتابع دياب: "كنا أمام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جدا ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار". وأكد: "لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين". وذكر: