مهم للضغط والقلب.. 5 فوائد للفول السوداني

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

الفول السوداني - صورة أرشيفية

يتميز الفول السوداني باحتوائه على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال: البروتين والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والسيلينيوم والفوسفور، كما يعتبر مصدرا صحيا للدهون الطبيعية، وبجانب القيمة الغذائية، يتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يقلل من معدلات الكوليسترول، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ومضاد جيد للبكتيريا، ويمكن استخدامه كـ"اسناك" صحي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".

وفيما يلي بعض من فوائد الفول السوداني المتعددة: - يعزز من صحة القلب والشرايين، لأنه خالي من الكوليسترول، ومصدر طبيعي للزيوت الطبيعية. - نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة، فهو يعمل بفاعلة كبير في الوقاية من السرطان. - يحتوي على فيتامين E، إضافة إلى مجموعة من الزيوت المفيدة، وبالتالي يحمي الجلد ويعزز من نضارة