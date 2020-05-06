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مهم للضغط والقلب.. 5 فوائد للفول السوداني

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
الفول السوداني - صورة أرشيفية
الفول السوداني - صورة أرشيفية
يتميز الفول السوداني باحتوائه على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال: البروتين والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والسيلينيوم والفوسفور، كما يعتبر مصدرا صحيا للدهون الطبيعية، وبجانب القيمة الغذائية، يتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يقلل من معدلات الكوليسترول، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ومضاد جيد للبكتيريا، ويمكن استخدامه كـ"اسناك" صحي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
وفيما يلي بعض من فوائد الفول السوداني المتعددة: - يعزز من صحة القلب والشرايين، لأنه خالي من الكوليسترول، ومصدر طبيعي للزيوت الطبيعية. - نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة، فهو يعمل بفاعلة كبير في الوقاية من السرطان. - يحتوي على فيتامين E، إضافة إلى مجموعة من الزيوت المفيدة، وبالتالي يحمي الجلد ويعزز من نضارة
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مفيد للعين و يعالج الأنيميا..4 فوائد للزبيب في رمضان

يعتبر الزبيب أحد الفواكه المجففة، التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالألياف الغذائية والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور والزنك والصوديوم والكالسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، فهو مصدر طبيعي لفيتامين C، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، وبالتالي يساعد في التخفيف من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة، كالانتفاخات على سبيل المثال، كما يقلل من فرص إصابتك بالحموضة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
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قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
القهوة

تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
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