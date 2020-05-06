اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

قصف غزة - صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

يأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى، منذ يوم 27 مارس المضي، بينما بدأت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى إسرائيل وأسفرت، ليل يومي الإثنين والثلاثاء، عن سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون