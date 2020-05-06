سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
قصف غزة - صورة أرشيفية
قصف غزة - صورة أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
يأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى، منذ يوم 27 مارس المضي، بينما بدأت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى إسرائيل وأسفرت، ليل يومي الإثنين والثلاثاء، عن سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون
اقرأ المزيد
حسان دياب

دياب: الواقع في لبنان مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، خلال اللقاء الوطني، اليوم الأربعاء، من أن الواقع في البلاد مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول، وأن الخطة الاقتصادية هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة، قائلا: "إن ما تطرحه الحكومة اليوم ليس منزلا بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش، والحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية، ولقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات"، وذلك حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".
توفيق الربيعة 2

السعودية: معدل وفيات كورونا أقل من 0.7%

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% فى حين أن المعدل فى المملكة هو أقل من 0.7%، مضيفا: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
الشرطة-السعودية (2)

الشرطة السعودية تلقي القبض على شخص يحمل سلاح رشاش

ألقت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش ويتباهى بذلك، وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحا ناريا من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، مضيفا أن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحا ويتباهى بتصرفاته، تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.
صاروخ - أرشيفية

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من اليوم، وعثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر". وفي مارس الماضي قال الجيش العراقي، في بيان له، إن معسكر التاجي شمالي بغداد استهدف بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود-عباس (4)

عباس يدعو دول «عدم الانحياز» لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال- الإسرائيلي- يهدم- منزلا- بالضفة- الغربية‎

سوريا ترفض تصريحات نتنياهو بضم أراضٍ فلسطينية

أكدت سوريا رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. مبينة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف الأمة بأسرها ولا أحد بمأمن من شروره ما يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا الأمة ومصالحها ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة "سانا" اليوم الأحد، "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
رياض منصور

فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]