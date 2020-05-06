تسليم المشروع البحثي لطلاب جامعة الإسكندرية 31 مايو

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من غد الخميس، سيبدأ الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة علي مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020.

وقال الكردي، أن إجمالي المواد التي سيتم الإمتحان فيها إليكترونيا بلغت عن ما يزيد عن 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إليكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الإمتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقا.وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على قيام

وقال الكردي، أن إجمالي المواد التي سيتم الإمتحان فيها إليكترونيا بلغت عن ما يزيد عن 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إليكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الإمتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقا.



وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على قيام الطلاب المكفوفين بتقديم بحث مقالي في مواد الدراسة، وبخصوص طلاب الصم والبكم وطلاب الدمج سيتم اختبارهم عن طريق اختبار موضوعي MCQ.



كما اعتمد المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020 وفق ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وما تم الاتفاق عليه في مجالس الكليات.





