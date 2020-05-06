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تسليم المشروع البحثي لطلاب جامعة الإسكندرية 31 مايو

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من غد الخميس، سيبدأ الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة علي مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020.
وقال الكردي، أن إجمالي المواد التي سيتم الإمتحان فيها إليكترونيا بلغت عن ما يزيد عن 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إليكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الإمتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقا.وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على قيام
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
مستشفى-جامعة -الاسكندرية

3.5 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات الإسكندرية ضد كورونا

تقدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذين قدموا استجابة سريعة، من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيا رائعا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، ما يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، إذ وصل حجم التبرعات إلى 3.5 3 مليون جنيه.
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طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
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طلب إحاطة بشأن الغش في الامتحانات الإلكترونية

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول استمرار ظاهرة الغش رغم الامتحانات الإلكترونية وقيام بعض المدرسين معدومي الضمير بمساعدة الطلاب على ذلك، موضحا أنه لم يقتصر الغش على جروبات "فيسبوك وواتساب وتيلجرام"، إن بعض المدرسين باعوا ضمائرهم، فبعد توقف سبوبة الدروس الخصوصية لجأ عدد من المدرسين معدومي الضمير إلى حيلة جديدة لتجميع الطلبة بالمنازل ومساعدتهم في حل الامتحان بمقابل مادي.
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وزيرة-الصحة

الصحة تتسلم المدينة الجامعية بسموحة لعزل مصابي كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تسليم مباني المدينة الجامعية "بنين" الكائنة بمنطقة سموحة، شرقي المدينة، إلى وزارة الصحة وذلك لتبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أن المدينة الجامعية، تضم 576 سرير و140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
جامعة-الاسكندرية

مبادرة لإنتاج الماسكات وتصنيع بوابات التعقيم بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة قامت من خلال كليتي التمريض والتربية النوعية بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة والتي تعد من المتطلبات والاحتياجات اللازمة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن المبادرة التي قامت باطلاقها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفق للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

قرارات جديدة من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات الفصل الثاني

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته رقم (699) وكان على رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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