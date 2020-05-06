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تأسيس صندوق استثمار للرعاية الصحية بـ300 مليون دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها نيويورك، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل، من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.
ويهدف صندوق مصر السيادي من خلال الصندوق الجديد إلى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير
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البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.2 مليار جنيه.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1700 دولار. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الصادرات-المصريه

الإحصاء: 51.4% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة التجارة الخارجية والتي أصدرها اليوم الأربعاء، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، إذ بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
محمد-معيط (1)

المالية: توقيع 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط تطلق مبادرة «مصر هتعدي» للحفاظ على العمالة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" مبادرة "مصر هتعدي"، والتس تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "مصر هتعدي" مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.
هالة السعيد

السعيد: توقعات بانخفاض حجم الاستثمارات 30% تأثرًا بأزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30%.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الحكومة تتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2% حال استمرار كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: 4.2% معدل نمو متوقع بنهاية عام 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
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