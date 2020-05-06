فرنسا وتونس: على مجلس الأمن التوافق حول مشروع كورونا

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

مجلس الأمن - صورة أرشيفية

دعت فرنسا وتونس أعضاء مجلس الأمن الدولي، للتوافق"بشأن مشروع قرار خاص بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية تسهيل مكافحة الوباء، وتعرقل الولايات المتحدة والصين مشروع القرار الذي تمت مناقشته منذ أسابيع. وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني: "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف القبطني: "تونس تعمل بالتنسيق الوثيق مع فرنسا بجد لتقديم اتفاق شامل نهائي للأطراف المعنية وتعتمد على روح التوافق بين أعضاء المجلس"، مشيرا إلى وجود ضرورة ملحة لإنهاء عملية المشاورات الجارية المتعلقة بمشروع القرار المتعلق بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك بعد تنظيم تونس وباريس خلال النهار