سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

3.5 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات الإسكندرية ضد كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م
مستشفى جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
مستشفى جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
تقدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذين قدموا استجابة سريعة، من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيا رائعا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، ما يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، إذ وصل حجم التبرعات إلى 3.5 3 مليون جنيه.
وأشار الكردي إلى أن المساعدات تضمنت تبرعات لتأسيس معمل الفيروسات (corona – covid 19) بمعمل جراحات اليوم الواحد بالعيادات الخارجية، حتى تتمكن المستشفيات الجامعية من تقديم تحليل الـPCR بمحافظة الإسكندرية مباشرة بدلا من إجرائه بمحافظة القاهرة واستغراق مزيد من الوقت.وأضاف أن التبرعات تضمنت التبرعات تجهيزات
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
جامعة-الاسكندرية

تسليم المشروع البحثي لطلاب جامعة الإسكندرية 31 مايو

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه اعتبار من غد الخميس، سيبدأ الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة علي مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو 2020.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

طلب إحاطة بشأن الغش في الامتحانات الإلكترونية

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول استمرار ظاهرة الغش رغم الامتحانات الإلكترونية وقيام بعض المدرسين معدومي الضمير بمساعدة الطلاب على ذلك، موضحا أنه لم يقتصر الغش على جروبات "فيسبوك وواتساب وتيلجرام"، إن بعض المدرسين باعوا ضمائرهم، فبعد توقف سبوبة الدروس الخصوصية لجأ عدد من المدرسين معدومي الضمير إلى حيلة جديدة لتجميع الطلبة بالمنازل ومساعدتهم في حل الامتحان بمقابل مادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحجر- الصحي (1)

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في المنيا لـ75 حالة

ارتفعت عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفي عزل ملوي بالمنيا، إلى 75 شخصا بعد شفاء 14 حالة اليوم، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية. قال مصدر طبى بالمستشفى، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلي 5 حالات خلال نحو 23 يوما، موضحا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط.
الجزائر 3

الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
الحجر- الصحي (1)

أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.
كورونا والحجر الصحي (11)

ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]