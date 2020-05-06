3.5 مليون جنيه تبرعات لمستشفيات الإسكندرية ضد كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

مستشفى جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

تقدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذين قدموا استجابة سريعة، من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيا رائعا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، ما يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، إذ وصل حجم التبرعات إلى 3.5 3 مليون جنيه.

وأشار الكردي إلى أن المساعدات تضمنت تبرعات لتأسيس معمل الفيروسات (corona – covid 19) بمعمل جراحات اليوم الواحد بالعيادات الخارجية، حتى تتمكن المستشفيات الجامعية من تقديم تحليل الـPCR بمحافظة الإسكندرية مباشرة بدلا من إجرائه بمحافظة القاهرة واستغراق مزيد من الوقت.وأضاف أن التبرعات تضمنت التبرعات تجهيزات

وأشار الكردي إلى أن المساعدات تضمنت تبرعات لتأسيس معمل الفيروسات (corona – covid 19) بمعمل جراحات اليوم الواحد بالعيادات الخارجية، حتى تتمكن المستشفيات الجامعية من تقديم تحليل الـPCR بمحافظة الإسكندرية مباشرة بدلا من إجرائه بمحافظة القاهرة واستغراق مزيد من الوقت.



وأضاف أن التبرعات تضمنت التبرعات تجهيزات خاصة بالتطهير وأدوات الإسعافات الأولية، والمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، التي حددته منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني تساهم أيضا في تقديم التوعية للمواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره.



