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وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

تحرير:محمد محمود ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
وأكد شوقي أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو950 مليون جنيه لمدة 20 يوما، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020 - 2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليار جنيه فقط.وقال: "الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصا وإحنا داخلين على هم شديد
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السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
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قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
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الطيب: كورونا ليس عقاب من الله بل آية تدعو للتفكير في أفعالنا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنَّ شهر رمضان يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة و مختلفة عن الأعوام السابقة، نتيجة الخوف والتوتر، بل والرعب الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى ذلك، ما زلنا نحن الشرقيين نعاني من كوابيس الحروب التي فرضت علينا فرضا، ودفعنا ولا زلنا ندفع نحن العرب والمسلمين ثمنها غاليا ومكلفا، بل باهظ التكلفة من الدماء والتشرد والخراب والتدمير، وبدل أن كنا نخشى الموت على جنودنا وقواتنا، أصبحنا نخشى الموت في بيوتنا و مراقدنا ومع أهلينا وأبنائنا.
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شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية إستونيا بشأن كورونا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًّا من وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو، إذ تناول الاتصال سبل دعم وتطوير العلاقات بين مصر وإستونيا والتشاور حول القضايا محل اهتمام البلدين الصديقين، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الإستوني في القطاعات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين.
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طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
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طارق شوقي يهاجم الغش وشراء الأبحاث: حققنا قفزة

هاجم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، قائلا: "ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى نقطة أفضل من حيث التعلم، فشراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولا بد من حلول، إن الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه، ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، وأنا مستنكر إقبال البعض على شراء أبحاث"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي الجديد 2020-2021.
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طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
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