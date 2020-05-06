وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

تحرير:محمد محمود ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.

وأكد شوقي أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو950 مليون جنيه لمدة 20 يوما، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020 - 2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليار جنيه فقط.وقال: "الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصا وإحنا داخلين على هم شديد

وأكد شوقي أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو950 مليون جنيه لمدة 20 يوما، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020 - 2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليار جنيه فقط.



وقال: "الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصا وإحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا".



