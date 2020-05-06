جريمة

المتهمون بالتسول بـ9 أطفال في الدقي: «دول عيالنا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
تسول الأطفال - صورة أرشيفية
تسول الأطفال - صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، باحتجاز 5 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وإيداع 9 أطفال كانوا تحت سطوة المتهمين إحدى دور الرعاية مؤقتا، مع تكليف رجال البحث الجنائي بالتحري بشأن المتهمين، والتحقق من كون الأطفال أبنائهم حد ذكرهم من عدمه، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال تفعيل الأمن الاجتماعي الذي يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، تفيد بنشاط عدة أشخاص في استغلال الأطفال بالتسول بمنطقة الدقي، وبإجراء التحريات وإعداد أكمنة لضبط المشتبه فيهم، ألقت قوات الأمن القبض على 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات لـ3 منهن معلومات جنائية، حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول،
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ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
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مصرع رجل وإصابة طفله سقطت بهما شرفة في الإسكندرية

عقار قديم ومتهالك، مكون من 3 طوابق، صادر له قرار ترميم وإزالة برقم 406 لسنة 2018، بحي غرب الإسكندرية، إلا أن سكان العقار لم يخرجوا منه، ولم ينفذوا قرار الترميم الصادر العام الماضي حتى الآن، مما أسفر عن مصرع أحد سكان العقار وإصابة طفله بإصابات بالغة، إذ كان الرجل وطفله يقفان في شرفة العقار بالطابق الثالث، فانهارت بهما، مما تسبب في مصرع الرجل جراء تهشم رأسه، وأصيب نجله بنزيف وكسور متفرقة، وحالته خطيرة، وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف المتوفى والمصاب إلى أقرب مستشفى.
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لا يخل بالأمن القومي.. 8 أسباب وراء رفض المحكمة وقف «رامز مجنون رسمي»

حسم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، الجدل المثار حول "رامز مجنون رسمي"، بعد رفضها دعويين بوقف عرض وبث البرنامج، مؤكدة في حيثيات حكمها أن شركة "أم بي سي مصر" ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس مكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء ما عسى أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
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إخماد حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط دون إصابات

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مصرع مطلوب أمنيا في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي مصرعه، في تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لأعمال العنف والبلطجة وتنفيذ الأحكام وضبط العناصر الإجرامية والخطرة المطلوبة للعدالة، وحررت القوة الأمنية محضرا بواقعة محاولة الضبط والاشتباك، إذ بادر المتهم المطلوب أمنيا بإطلاق النيران على القوات من داخل مخبأ له، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معه، ولقى مصرعه، ونقلت سيارة إسعاف الجثمان إلى أقرب مشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
التسول في رمضان-7

ضبط «كاتعتين» تستغلان الأطفال في التسول بالإكراه

تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهود مضنية لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية النشأ والطفولة من خلال فرق الأحداث، التي تضبط جرائم استغلال الأطفال، وتسعى لتوفيق أوضاع آمنة اجتماعيا لهم، ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدتين، تبين استغلالهما عددا من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وجار اتخاذ الإجراءات الإنسانية اللازمة بتوفيق أوضاع الأطفال الذين تعرضوا لاستغلال المتهمتين وإيداعهم دور رعاية اجتماعية، وتبين أنهم 4 أطفال، أكدوا إكراه المتهمتين لهم على التسول.
قتل

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلان توأم، غير عابئ باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
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حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
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