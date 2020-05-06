المتهمون بالتسول بـ9 أطفال في الدقي: «دول عيالنا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

تسول الأطفال - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، باحتجاز 5 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وإيداع 9 أطفال كانوا تحت سطوة المتهمين إحدى دور الرعاية مؤقتا، مع تكليف رجال البحث الجنائي بالتحري بشأن المتهمين، والتحقق من كون الأطفال أبنائهم حد ذكرهم من عدمه، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال تفعيل الأمن الاجتماعي الذي يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصري.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، تفيد بنشاط عدة أشخاص في استغلال الأطفال بالتسول بمنطقة الدقي، وبإجراء التحريات وإعداد أكمنة لضبط المشتبه فيهم، ألقت قوات الأمن القبض على 5 أشخاص، بينهم 4 سيدات لـ3 منهن معلومات جنائية، حال استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول،