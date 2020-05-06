إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

أصيب، اليوم الأربعاء، 15 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوى جنوب المنيا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي، وتم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث.

البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بانقلاب سيارة ربع بالطريق الزراعي بين قرية بنى أحمد، والمنطقة الصناعية.وبالانتقال والفحص تبين إصابة: منتصر سرور، 45 عاما، بطرس ميخائيل موسى، 22 عاما، يوسف موسى فرج، 62 عاما، إبراهيم ثابت شيحة، 56 عاما،

البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بانقلاب سيارة ربع بالطريق الزراعي بين قرية بنى أحمد، والمنطقة الصناعية.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة: منتصر سرور، 45 عاما، بطرس ميخائيل موسى، 22 عاما، يوسف موسى فرج، 62 عاما، إبراهيم ثابت شيحة، 56 عاما، حنا جرجس زكريا، 14 عاما، نبيل مكرم مهنى، 47 عاما، ماهر ناجح صادق، 46 عاما، سامي عبد الله مالك، 50 عاما، باسم جرجس زكريا، 20 عاما، رضا حليم خليل، 21 عاما، كمال عمروس مهنى، 50 عاما، إسحاق إبراهيم فرج، 60 عاما، حنا سميح قمص، 47 عاما، مهين حنا سميح، 20 عاما، إسحاق جمال وهيب، 38 عاما، وجميعهم من مناطق وقري متفرقة تابعة لمركز ملوي في جنوب المحافظة، وتراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، واشتباه إرتجاج وكسور.



تحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم تحويل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.



