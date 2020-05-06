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مقتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة بشأن «كورونا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
الباحث الصيني المقتول بينج ليو - صورة أرشيفية
الباحث الصيني المقتول بينج ليو - صورة أرشيفية
لقي باحث طبي صيني كاد أن يتوصل إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مصرعه في حادث يشوبه الغموض حيث عثر عليه ميتا داخل منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، ويدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في روس تاونشيب، شمالي بيتسبرج، ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق قسم الشرطة المحلي.
ويعتقد المحققون أن رجلا ثانيا يدعى هاو جو، 46 عاما، دخل إلى منزل الباحث الصيني ليو، 37 عاما، وفتح النار عليه حتى أرداه قتيلا، ثم عاد إلى سيارته وأقدم على الانتحار. وأفاد المحقق في قسم شرطة روس تاونشيب، بريان كوليب، بأن الرجلين يعرفان بعضهما البعض، لكنه لم يستطع تحديد علاقتهما أو التكهن بها. ونعت جامعة
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وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأعلنت المتحدثة باسم الوزيرة آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية، وأن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى، مضيفة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة "الفيديو كونفرانس".
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الأمير هاري وميجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ابنهما آرتشي في أثناء فترة الإغلاق لالولايات المتحدة، ويأمل المعجبون الملكيون في الحصول على صورة جديدة للطفل الأول للزوجين، كما هو الحال في التقاليد الملكية، ومن المرجح أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما الأول في منزلهما بلوس أنجلوس، وذلك لالتزامهما بالبقاء في المنزل، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكشفت الخبيرة الملكية كاتي نيكول، أمس الثلاثاء، كيف يخطط الزوجان للاحتفال بعيد ميلاد آرتشى الأول، موضحة: "ستتمنى له الملكة عيد ميلاد سعيدا هذا الأسبوع عبر تطبيق Zoom".
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شركات الطيران ترفض فصل المقاعد.. الأسعار ترتفع والكمامة حل مقبول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تبنيه وموافقته على تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على المسافرين جوا، فيما رفض إجراءات أخرى من شأنها كما قال تعميق خسائر القطاع الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه.
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فرنسا وتونس: على مجلس الأمن التوافق حول مشروع كورونا

دعت فرنسا وتونس أعضاء مجلس الأمن الدولي، للتوافق"بشأن مشروع قرار خاص بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية تسهيل مكافحة الوباء، وتعرقل الولايات المتحدة والصين مشروع القرار الذي تمت مناقشته منذ أسابيع. وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني: "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".
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دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
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غضب صيني من تلميح ترامب طلب تعويضات جراء «كورونا»

أثارت تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يسعى للحصول على تعويضات من الصين جرّاء وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان قبل أن يجتاح العالم، ردا غاضبا من بكين اليوم الثلاثاء. وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال ترامب الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء كوفيد-19 "نحن مستاؤون من الصين"، مضيفا "لسنا راضين عن الوضع بأكمله لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقفه (الفيروس) في مصدره".
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كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
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60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
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