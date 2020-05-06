مقتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة بشأن «كورونا»

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

الباحث الصيني المقتول بينج ليو - صورة أرشيفية

لقي باحث طبي صيني كاد أن يتوصل إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مصرعه في حادث يشوبه الغموض حيث عثر عليه ميتا داخل منزله في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، ويدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في روس تاونشيب، شمالي بيتسبرج، ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع، وفق قسم الشرطة المحلي.

ويعتقد المحققون أن رجلا ثانيا يدعى هاو جو، 46 عاما، دخل إلى منزل الباحث الصيني ليو، 37 عاما، وفتح النار عليه حتى أرداه قتيلا، ثم عاد إلى سيارته وأقدم على الانتحار. وأفاد المحقق في قسم شرطة روس تاونشيب، بريان كوليب، بأن الرجلين يعرفان بعضهما البعض، لكنه لم يستطع تحديد علاقتهما أو التكهن بها. ونعت جامعة