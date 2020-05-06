6 نصائح من وزارة الصحة.. ماذا تفعل في الحجر المنزلي؟

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

كورونا - صورة تعبيرية

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، 6 نصائح يجب على كل من يخضعون للحجر المنزلي اتباعها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاءت هذه النصائح كالتالي:

1- افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.2- تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.3- لا تخالط أحدا واعتذر عن استقبال الزيارات.4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات.6- لا تشارك الأدوات

1- افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.

2- تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

3- لا تخالط أحدا واعتذر عن استقبال الزيارات.

4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.

5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات.

6- لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها باستمرار.



