6 نصائح من وزارة الصحة.. ماذا تفعل في الحجر المنزلي؟
٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م
كورونا - صورة تعبيرية
نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، 6 نصائح يجب على كل من يخضعون للحجر المنزلي اتباعها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاءت هذه النصائح كالتالي:
1- افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.2- تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.3- لا تخالط أحدا واعتذر عن استقبال الزيارات.4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات.6- لا تشارك الأدوات
1- افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.
2- تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.
3- لا تخالط أحدا واعتذر عن استقبال الزيارات.
4- لا تشارك أدوات الطعام مع الآخرين ويمكنك استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.
5- اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهواتف والتطبيقات.
6- لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها باستمرار.