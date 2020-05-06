بأمر القضاء.. استمرار بث برنامج رامز مجنون رسمي

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

رامز جلال - صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعاوي القضائية التي تطالب بإلزام وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسامة هيكل، واللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بوقف بث البرنامج الذى يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "رامز مجنون رسمي" احتراما لنص القانون الذي أسهم في وضعه لحماية المجتمع والأسرة المصرية، باعتبار البرنامج يقدم محتوى عنيف ومضر بالأطفال والمشاهدين، بما يمكن اعتباره مساسا بمصلحة الأسرة التي هي نواة المجتمع.

استندت الدعوى التي رفضتها المحكمة، إلى أن التقرير الذي أصدرته مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، يفيد بالتأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل. وأشارت الدعوى إلى حرص الدستور المصري في المادة العاشرة منه على حماية المجتمع والأسرة، حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية