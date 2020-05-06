سامح شكري يتلقى اتصالا من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا

٠٦ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تضمن التباحث حول أنشطة واجتماعات الاتحاد الإفريقي، اتصالا بتسلم جنوب إفريقيا رئاسته من مصر شهر فبراير الماضي، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإفريقية محل الاهتمام المشترك.وأضاف حافظ، أن الوزيرين بحثا كذلك التحديات الناتجة عن جائحة

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تضمن التباحث حول أنشطة واجتماعات الاتحاد الإفريقي، اتصالا بتسلم جنوب إفريقيا رئاسته من مصر شهر فبراير الماضي، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإفريقية محل الاهتمام المشترك.



وأضاف حافظ، أن الوزيرين بحثا كذلك التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري.، كما تناول الوزيران سبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا.



